Hilfe auf Gleis 11 für alle in Not: 125 Jahre Bahnhofsmission

Gleis 11 auf dem Münchner Hauptbahnhof – durch ein kleines Fenster schiebt ein junger Freiwilliger mit blauer Weste einen Kaffeebecher und ein verpacktes Schmalzbrot und gibt es einem älteren Mann. Die Schlange ist lang vor der Ausgabe der Bahnhofsmission. Hier gibt es mehrmals täglich etwas zu essen und zu trinken für Obdachlose und Hilfsbedürftige.

140 Ehrenamtliche von 18 bis 80 Jahren

Zwei Leiterinnen managen ökumenisch ein Team von mehr als 140 Ehrenamtlichen. Das Team sei "die Seele der Bahnhofsmission": Praktikanten, Freiwilligendienstler, Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren - im Alter von 18 bis 80 Jahren, sagt Bettina Spahn von der katholischen Kirche.

Begonnen hat alles im Kleinen: Der Verein "Katholische Bahnhofsmission" wurde 1897 gegründet, um junge Mädchen zu schützen, die vom Land in die Stadt kamen. Gründerin Ellen Ammann wollte am Bahnhof präsent sein, um zu verhindern, dass alleinreisende Mädchen von Frauenhändlern abgepasst wurden.

"Diese Grundidee war, dass es am Bahnhof einen Ort braucht, wo Menschen hinkommen können, die unterwegs sind und wo sie Hilfe bekommen, dass es wieder gut für sie weitergeht. Diese Gründungsidee ist nach wie vor Basis unserer Arbeit." Bettina Spahn

20.000 Menschen kommen in die Bahnhofsmission - jeden Monat

Rund 20.000 Menschen kommen derzeit jeden Monat in die Einrichtung, zuletzt auch immer mehr ukrainische Geflüchtete, sagt Bettina Spahn und zeigt auf mehrere Stapel von Lebensmittelkartons mit Nudeln und Konservendosen: Vorräte, die sie gespendet bekommen haben, speziell für Flüchtlinge aus der Ukraine. Es kämen im Moment viele Menschen zusätzlich in die Bahnhofsmission und das seien bei Weitem nicht nur Flüchtlinge. "Was wir auch merken, dass die Inflation zuschlägt", sagt Spahn. "Schon Mitte des Monats, kommen Menschen zu uns, die mit ihrem Arbeitslosengeld 2 nicht zurechtkommen, kein Geld mehr haben. Die Lebensmittel werden teurer."

Die Bahnhofsmission in München ist nach Berlin die zweitälteste in Deutschland. Ihre Arbeit hat sich im Lauf der vergangenen 125 Jahre immer wieder durch neue politische Umstände verändert, sagt die evangelische Leiterin Barbara Thoma: "Nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg kamen die ganzen Kriegsflüchtlinge hier an und brauchten Unterstützung. In der Rezession entstanden ganz andere Notwendigkeiten. In der Corona-Pandemie aktuell war die Notversorgung erst mal wichtig."

Beratungsgespräche zu Sucht, Verschuldung, häuslicher Gewalt

Nicht nur das körperliche Wohl ist den Helferinnen und Helfern wichtig: Jeden Tag finden in den Räumlichkeiten der Bahnhofsmission rund 80 Beratungsgespräche statt. Sucht, Verschuldung oder häusliche Gewalt – die Einrichtung vermittelt Hilfesuchende auch an andere Einrichtungen weiter. Zudem stehen die Räumlichkeiten der Bahnhofsmission nachts als Schutzraum für in Not geratene Frauen zur Verfügung. Eine Arbeit, die von Nächstenliebe getragen wird, sagt Barbara Thoma: "Ich denke, das ist unser christliches Menschenbild, unser humanitäres Dasein: diese Begegnung mit den Menschen, offen sein für die Menschen, die kommen. Erstmal sind alle willkommen."

Finanziert wird die Arbeit von katholischer und evangelischer Kirche sowie der Stadt München. Das diesjährige Jubiläum ist für die Helferinnen und Helfer ein Ansporn, auch weiter da zu sein für alle Menschen am Bahnhof, die in einer Notlage sind.