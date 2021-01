125. Geburtstag: Fußball-Legende Heiner Stuhlfauth

Am 11. Januar 2021 ist der 125.Geburtstag von Heiner Stuhlfauth. Die tief in die Stirn gezogene Schiebermütze und ein grauer Pullover waren das Markenzeichen von Club-Legende Heinrich "Heiner" Stuhlfauth. Mit ihm erlebte der 1.FCN seine ruhmreichsten Zeiten.

Mit dem Club zur Meisterschaft

Fünfmal wird Heiner Stuhlfauth mit seinem Club Deutscher Meister. In keinem Endspiel fing er sich einen Gegentreffer ein. In dieser Zeit ist der 1.FC Nürnberg zusammen mit Nachbar Fürth die Hochburg des Deutschen Fußballs. Heiner Stuhlfauth wurde zur Legende und als "der Mann mit den tausend Händen" bekannt. Auch nach seiner Fußballkarriere bleibt er seinem Verein verbunden.

"Es ist eine Ehre, für diese Stadt, diesen Verein und die Bewohner Nürnbergs zu spielen.Möge all dies immer bewahrt werden und der großartige FC Nürnberg niemals untergehen." Heiner Stuhlfauth, Torhüter des FCN von 1916 bis 1933.

Erfolg in der Nationalmannschaft

Stuhlfauth wurde während seiner Zeit beim Club auch in die Nationalelf geholt. Insgesamt 21-mal stand er für die deutsche Nationalmannschaft zwischen den Pfosten und war zeitweise deutscher Rekord-Nationalspieler. Stuhlfauths letztes Länderspiel fand im Frühjahr 1930 statt.

Ein Platz in der Hall of Fame des Sports

Ihrem größten Fußballtorwart aller Zeiten hat die Stadt Nürnberg 1967 ein Denkmal gesetzt. Der westliche Teil der Sportparkstraße in Zerzabelshof wurde in "Heiner-Stuhlfauth-Straße" umbenannt. Die Ehrung erfolgte posthum. Heiner Stuhlfauth starb am 12. September 1966 im Alter 70 Jahren. 2008 wurde Heiner Stuhlfauth in die Hall of Fame des Deutschen Sports aufgenommen.