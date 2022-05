120 Schweine sterben bei Scheunen-Brand in Nenzenheim

In der Nacht zum Montag ist in einer Scheune in Nenzenheim ein Feuer ausgebrochen. Die benachbarten Gebäude gerieten dadurch teilweise in Brand. In den Flammen verendeten rund 120 Schweine. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 23:00 Uhr hatten Bewohner eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Krassolzheimer Straße ein verdächtiges Knistern und Brandgeruch wahrgenommen. Das Ehepaar entdeckte daraufhin das Feuer im Stall und alarmierte die Feuerwehr.

Feuerwehr löschte bis zum frühen Morgen

Kurze Zeit später stand die Scheune im Vollbrand und die Flammen begannen auf den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses sowie durch Funkenflug auf weitere benachbarte Gebäude überzugreifen. Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften brachte den Brand unter Kontrolle und konnte das Feuer in den frühen Morgenstunden schließlich vollständig löschen.

Technischer Defekt als Ursache?

In der komplett niedergebrannten Scheune starben rund 120 Schweine. Weitere 26 konnten gerettet werden. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von rund 250.000 Euro. Die Kripo Würzburg ermittelt zur Ursache. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte für die Brandursache ein technischer Defekt verantwortlich sein.