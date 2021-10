vor 27 Minuten

120 Menschen demonstrieren gegen Abfalldeponie in Sommersdorf

Bei der Informationsveranstaltung am Dienstagabend in Burgoberach zur geplanten Erweiterung der Abfalldeponie in Sommersdorf gab es Protest: Rund 120 Gegner machten mit großen Fahnen und Bannern, lauten Rufen und Gesängen ihrem Unmut Luft.