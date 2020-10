120 Demonstranten gegen Center Parcs in Weißenburg

Etwa 120 Teilnehmer haben in Weißenburg (Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen) gegen den geplanten Bau eines Erlebnisdorfes am Brombachsee demonstriert. Mit Transparenten und Schildern wie "Heimat ade, Center Parcs tut weh" oder "Kein Center Parcs – rettet den Muna-Wald" versammelten sich Mitglieder der Bürgerinitiave "Seenland in Bürgerhand" vor dem Weißenburger Rathaus.

Naturerhalt gefordert und Wasserknappheit befürchtet

Die Hauptanliegen der Demonstranten: der Erhalt der Natur und eine drohende Wasserknappheit rund um das Seenland. In ihren Augen verschärfe das Projekt Center Parcs die angespannte Trinkwassersituation. Wie ein Sprecher der Initiative dem Bayerischen Rundfunk sagte, hoffen viele coronageplagte Betriebe rund um den Brombachsee auf mehr Tourismus und Arbeitsplätze. Dafür habe man Verständnis, weise allerdings daraufhin, dass Center Parcs stets sein eigenes Personal einsetze.

Befürworter hoffen auf Arbeitsplätze

Center Parcs-Befürworter widersprechen diesen Befürchtungen und rechnen mit einem neuen Angebot an Arbeitsplätzen, die auch den Einheimischen Jobs bringen wird. Außerdem hoffen sie, dass der Park dabei helfen wird, den Tourismus im Fränkischen Seenland attraktiver zu gestalten.

Projekt bei Weißenburg noch Jahre entfernt

Das niederländische Unternehmen Center Parcs plant den Bau eines Feriendorfes auf dem Geländes des ehemaligen Munitionslagers in Langlau. Das ganze Projekt befindet sich allerdings noch in einem frühen Stadium. Alleine die notwendigen behördlichen Planungs- und Genehmigungsprozesse werden wohl mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

Bisher sechs Center Parcs in Deutschland

Das niederländische Unternehmen Center Parcs ist eine Tochtergesellschaft der 1967 gegründeten Groupe Pierre et Vacances Center Parcs, die nach eigenen Angaben europäischer Marktführer im Nahtourismus ist und über mehr als 46.000 Apartments und Ferienhäuser an 285 Standorten in Europa verfügt. Center Parcs betreibt insgesamt bisher 27 Ferienanlagen in Europa, in Deutschland sind es sechs.