19.03.2021, 07:55 Uhr

12-Jähriger tritt gegen Frontman von Sunrise Avenue an

Die Nerven von Benno Panhans aus Stephanskirchen sind offenbar so stark, wie die Saiten seiner Gitarre. Der 12-Jährige tritt in der ARD-Familienshow "Klein gegen Groß" gegen den Sänger und Frontmann der Band "Sunrise Avenue", Samu Haber, an.