12-jähriger DJ: Levi Eras aus Iphofen überrascht die Musikwelt

"Forever" – so nennt Levi Eras seinen Song der unter anderem auf YouTube und auch schon im Radio zu hören war. "Ich spiele schon seit der zweiten Klasse Klavier. Und ich habe schon immer auch am Klavier eigene Songs komponiert", sagt der 12 Jahre alte DJ. Seine eigene Musik am Laptop macht er nun seit dem ersten Lockdown letztes Jahr.

"Forever" schon im Radio zu hören gewesen

Levi hat für seine Leidenschaft ein Programm gefunden, mit dem man eigene Songs komponieren kann. Er schaut sich bei seinem Idol Martin Garrix, einem DJ aus den Niederlanden, ab wie das geht: So ist sein Song "Forever" entstanden. Und damit hat sich Levi bei Bayern 3, der Chance für Newcomer beworben. Mitte Juli stellte Moderator Björn Strößner dann seinen Song bayernweit im Radio vor. "Das war richtig cool weil er auch richtig gut über meinen Song gesprochen hat", freut sich Levi.

Björn Strößner: "Das will ich nochmal hören"

Strößner erklärt, dass er sich jeden Tag viel neue Musik anhört, aber "als das Bayerndemo von Levi auf meinem Tisch kam hatte ich sofort das Gefühl, das will ich jetzt nochmal hören." Die Melodie sei bei ihm sofort hängen geblieben. "Es sind lauter nette kleine Ideen und Effekte drin. Wenn der schon mit zwölf sowas cooles zu Stande bringt, dann freu ich mich auf die Musik die er mit 13 macht", so der Radio-Moderator.

Levi ist Fußballer und Musiker

Levi´s Song wurde von seinem Musiklehrer auch schon in der Musikschule abgespielt. Darauf ist der junge Komponist stolz. "Beim Fußball haben mich dann manche angesprochen. Und meine Freunde hören es auch", sagt Levi. Er ist nämlich Fußballer und Musiker. Gerade war er fünf Tage bei Borussia Dortmund im Fußball-Camp.

Bald neuer Song von Levi Eras

Levi besucht das Armin Knab Gymnasium in Kitzingen. Im Herbst kommt er in die 7. Klasse. Seine Leidenschaft Musik möchte er auch weiterhin verfolgen. Die Mutter meint dazu: "Wir lassen das mal auf uns zukommen und stellen jetzt keine Steine in den Weg. Wir finden die Musik selber auch gut und sind stolz als Eltern." Schon bald präsentiert Levi jedenfalls seinen nächsten Song auf YouTube.