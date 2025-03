12.000 Streikende bei Großkundgebung in Nürnberg

Verdi: Bisher kein Angebot erhalten

Die Streikenden beziehungsweise die Gewerkschaft Verdi fordern in den aktuellen Tarifverhandlungen eine Lohnerhöhung von acht Prozent sowie mehr freie Tage für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In den zwei vergangenen Verhandlungsrunden haben die Arbeitgeberverbände noch kein Angebot vorgelegt. Ein Unding, findet Rita Wittmann, Gewerkschaftssekretärin bei Verdi in Mittelfranken: "Völliges Unverständnis, warum man auch in der zweiten Runde gar nichts anbietet. In der dritten Verhandlungsrunde sollte eigentlich abgeschlossen werden. Aber wenn jetzt noch nicht mal ein Angebot da ist, ist das natürlich schwierig." Auch die Streikenden wundern sich oder sind sogar verärgert, dass die Arbeitgeber ihnen aus ihrer Sicht so wenig Anerkennung zeigen wollen. Die Arbeitgeber begründen ihre bisherige Haltung mit der schwierigen Haushaltslage und der hohen Schuldenlast. Am Freitag steht die nächste Runde der Verhandlungen an.

Viele Teilnehmer aus ganz Bayern

Der jetzige Streik läuft noch bis zum morgigen Freitag. Mit mehr als 50 Bussen sind die Streikenden aus allen Teilen Bayerns gekommen: aus Bamberg, Forchheim, Aschaffenburg, Rieden, Nürnberg oder Fürth. Eigentlich hatte die Gewerkschaft eine Demonstration für 6.000 Menschen angemeldet - am Ende wurden es mehr als doppelt so viele. Dazu habe wohl auch das Schweigen der Arbeitgeber beigetragen, vermutet Wittmann.

Spürbare Folgen des Streiks

Die Auswirkungen der Streiks sind in Nürnberg spürbar: Das Klinikum Nürnberg warnt etwa vor Einschränkungen; planbare Behandlungen und Operationen seien verschoben worden. Auch Ämter, Kindertagesstätten, städtische Bühnen, die Stadtwerke in Fürth und Erlangen sowie die N-Ergie werden unter anderem bestreikt. Sichtbar ist der Arbeitskampf auf den Straßen Nürnbergs ebenso: Die Fahrzeuge der Müllabfuhr sowie der Straßenreinigungen bleiben bis zum Freitag im Depot.

Sollten die Parteien sich auch weiterhin nicht auf einen Tarifabschluss einigen können, wären weitere Streiks möglich. "Allerdings ist das weder den Mitarbeitern, dem Arbeitgeber noch der Bevölkerung zu wünschen, muss ich ganz ehrlich sagen", so Wittmann.