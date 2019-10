12.000 neue Bäume für Aschaffenburg

Mit den 12.000 Bäumen wird das Städtische Forstamt Aschaffenburg unter anderem ein etwa ein Hektar großes Waldstück im Obernauer Wald aufforsten.

Forstamt, Unternehmen und Familien beteiligt

Das Städtische Forstamt Aschaffenburg hatte geeignete Bäume ausgewählt. Kinder, Eltern und Spender beteiligten sich an der Pflanzaktion. "Wir können dieses Projekt nur gemeinsam als Region voranbringen", betonte Vanessa Weber vom Verein "Plant for the Planet". Die Aschaffenburger Unternehmerin hatte Firmen in der Region zu Spenden und auch zum Mitmachen bei der Pflanzaktion aufgerufen.

Ein Euro = ein Baum

Natürlich seien auch weiterhin Spenden herzlich willkommen: Für einen Euro könne ein neuer Baum gepflanzt werden, so Weber. Die großangelegte Baumpflanzaktion des Vereins ist nur eines von vielen nachhaltigen Projekten in Aschaffenburg. Für das Engagement ist die Stadt im Oktober mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2020 ausgezeichnet worden.