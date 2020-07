114 Schulen in Bayern warten auf Verstaatlichung

Der Wunsch der Kommunen auf Verstaatlichung zahlreicher Schulen soll dem Freistaat teilweise seit Jahrzehnten bekannt sein. Mit dem Argument, dass dafür kein Geld da sei und man keine Kettenreaktion auslösen wolle, wollen sich die Grünen im Bayerischen Landtag nicht mehr abspeisen lassen.

Kommunen fordern Verstaatlichung von 114 Schulen in Bayern

In einer Anfrage wollten die Grünen im Bayerischen Landtag wissen, welche Kriterien für die Verstaatlichung einer Schule erfüllt sein müssen. Aus dem Antwortschreiben der Staatsregierung, das dem BR vorliegt, geht hervor, dass sich derzeit 364 Schulen in kommunaler Trägerschaft befinden und 114 davon nach Meinung der kommunalen Träger verstaatlicht werden sollten. Die meisten Schulen, 49 Stück, befinden sich in Mittelfranken. Auch elf Schulen aus Oberfranken und 22 aus Unterfranken sind dabei.

Kommunen klagen über hohe Kosten für den Unterhalt der Schulen

Als Grund für die gewünschte Verstaatlichung führen die meisten Kommunen die hohen Kosten an, die der Unterhalt einer Schule verursache. Viele Kommunen argumentierten, dass der Schul-Unterhalt nicht zu ihren Aufgaben gehöre, schreibt die Regierung und spricht auch selbst von einer freiwilligen Leistung.

Freistaat fürchtet eine Kettenreaktion

Schon seit Jahren habe der Freistaat keine Schule mehr von den Kommunen übernommen, heißt es weiter. Allen Antragstellern sei mitgeteilt worden, dass dafür kein Geld vorhanden sei. Ausnahmen scheiden auch deshalb aus, weil der Freistaat fürchte, dadurch eine Kettenreaktion auszulösen. Immerhin rechne die Staatsregierung mit Mehrkosten von rund 300 Millionen Euro pro Jahr, würden allen 114 Schulen verstaatlicht. Der Freistaat setze stattdessen auf die Digitalisierung von Schulen und Unterricht, mehr schulische Ganztagsangebote und Inklusion.

Bamberger Schulen seit Jahrzehnten auf der Liste

Ursula Sowa aus Bamberg ist eine der fünf Landtagsabgeordneten der Grünen, die die Anfrage gestellt haben. Sie kritisiert, dass die Verstaatlichungswünsche teils seit Jahren bekannt seien und der Freistaat seine Kommunen mit ihren Finanzsorgen im Stich lasse. Dabei sei laut Grundgesetz das Land für die Schulbildung zuständig und die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie schnell Kommunen an ihre finanziellen Grenzen stießen. Unter anderem versuche die Stadt Bamberg seit Jahrzehnten, die Verantwortung für die Graf-Stauffenberg-Schulen und das Eichendorff-Gymnasium an den Freistaat abzugeben. Ebenso lange müssten die Kosten für die Schulen komplett von der Stadt getragen werden, während sie auch für Bauunterhalt und Ausstattung staatlicher Schulen zuständig sei.

Hotelfachschule Pegnitz: Fachkräfte für Bayerns Gastronomie

Auch Tim Pargent, Abgeordneter der Grünen aus Bayreuth, hat die Anfrage mit gestellt. Er sieht den Freistaat gerade bei der Hotelfachschule Pegnitz im Landkreis Bayreuth in der Pflicht. Schließlich würden dort dringend benötigte Fachkräfte für die Gastronomie in ganz Bayern ausgebildet. Die Schule wird derzeit vom Landkreis finanziert. Die Grünen fordern jetzt von der Staatsregierung einen Vorschlag, nach welchen Kriterien die Verstaatlichung von Schulen künftig vollzogen werden kann.