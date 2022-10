11. Rhöner Wurstmarkt startet am Wochenende

An diesem Wochenende (8./9.Oktober) dreht sich in Ostheim vor der Rhön im Landkreis Rhön-Grabfeld wieder alles um Hausmacherwurst und Schinken. Etwa 50 Aussteller, die nicht zuletzt aus den bayerischen, hessischen und thüringischen Teilen der Rhön kommen, werden in der Marktstraße verschiedene Spezialitäten anbieten, natürlich vor allem solche aus Fleisch.

"Rhöner Biosphärenschinken" wird vorgestellt

Bei der Eröffnung des 11. Rhöner Wurstmarkts am Samstag um 10.30 Uhr wird der sogenannte "Rhöner Biosphärenschinken" vorgestellt. Sieben Metzgereien aus dem Netzwerk der Dachmarke "Rhön" haben den Schinken nach einheitlichen Qualitätsstandards und mit einer speziell entwickelten Salz- und Gewürzmischung auf den Markt gebracht. Das Fleisch stammt ausschließlich von Bio-Schweinen, die auf Stroh gehalten werden.

Bierwanderung und Kirchburgführung geplant

Besucher können auch an einer Bierwanderung oder einer Kirchenburgführung teilnehmen. Es gibt auch einen Wettbewerb für die beste Rhöner Hausmacher Leberwurst. Die Erfurter Bahn fährt an beiden Markttagen auf der Museumsstrecke von Mellrichstadt nach Ostheim.