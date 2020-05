11-jähriges Mädchen in Hutthurm sexuell belästigt

Ein 11-jähriges Mädchen ist am Freitagabend in Hutthurm im Landkreis Passau sexuell belästigt worden.

Unbekannter fragte nach dem Weg

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde sie von einem circa 16-jährigen Rollerfahrer angesprochen und nach dem Weg gefragt. Nach der Wegbeschreibung stieg der Unbekannte von seinem Roller ab und umarmte das Mädchen. Dabei soll er der 11-Jährigen über den Po gestreichelt und dann zugekniffen haben. Anschließend fuhr er davon.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Auffällig an dem jungen Mann: An seinem Helm war an der rechten Seite eine Kamera angebracht. Des Weiteren trug er eine Jacke mit roten Streifen. Die Polizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen nach dem Täter eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.