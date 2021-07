ElfJährige stirbt nach Badeunfall am Brombachsee

Nach einem Badeunfall am Brombachsee ist ein elfjähriges Mädchen aus Nürnberg im Krankenhaus gestorben. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei BR24 auf Anfrage. Bereits am vergangenen Dienstag hatten zwei aufmerksame Badegäste die Elfjährige aus dem Brombachsee gezogen. Nach Polizeiangaben trieb die Schülerin, die nach Familienangaben schwimmen kann, mit dem Gesicht nach unten vor der Badeinsel bei Ramsberg im Wasser.

Zustand war zunächst stabil

Eine 28-jährige Urlauberin aus Baden-Württemberg und ein 32-Jähriger aus Treuchtlingen erkannten die Notlage sofort, zogen das Mädchen an den Strand und begannen umgehend mit der Reanimation. Ein Rettungshubschrauber flog das Kind dann ins Klinikum Nürnberg-Süd. An den folgenden Tagen war ihr Zustand zunächst stabil gewesen, so ein Polizeisprecher in Weißenburg. Nach BR-Informationen starb die Schülerin am vergangenen Freitag.