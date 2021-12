11,5 Millionen Euro für BR-Sternstunden: "Schönster Tag im Jahr"

Der Sternstunden-Tag des BR hat mit über elfeinhalb Millionen Euro ein überwältigendes Spendenergebnis erzielt – das zweitbeste in der Geschichte der Sternstunden. Noch vor zehn Jahren war es nicht mal die Hälfte. Rund fünf Millionen Euro kamen damals zusammen. Seitdem ist die Spendensumme kontinuierlich mehr geworden.

BR-Intendantin: "Der schönste Tag im Jahr"

Ab 6 Uhr waren die Telefone freigeschaltet und die ersten Anrufe gingen ein. Bereits nach zwei Stunden war eine halbe Million Euro zusammengekommen und noch vor 10 Uhr wurde die eine Million Euro Marke geknackt.

Das lag auch an Prominenten wie Elmar Wepper, Uschi Glas, Friedrich von Thun, Kabarettist Martin Frank, die an den Spendentelefonen saßen und die Anrufe entgegennahmen. Aber natürlich gilt der größte Dank den vielen großzügigen Spenderinnen und Spendern, denen der BR "Danke" sagt.

Für viele Mitarbeiter im Bayerischen Rundfunk sei es der schönste Tag im Jahr, sagte BR-Intendantin Katja Wildermuth. Viele hätten hinter den Kulissen seit Wochen auf diesen Tag hingearbeitet. "Das merkt man, Radio, Fernsehen, Online, alle ziehen an einem Strang und alle haben das Gefühl, sie machen etwas Richtiges."

Bilanz: 3.500 geförderte Projekte weltweit

Sternstunden-Initiator Thomas Jansing, der vor über 20 Jahren die Idee zu dieser gigantischen Hilfsaktion hatte, sagt, er sei in diesem Jahr auch "ein bisschen stolz". Coronabedingt sei 2021 ein extrem erschwertes Jahr gewesen, dennoch konnte man allein in diesem Jahr 193 Projekte fördern.

Jansing dankt dem BR, dass der Sternstundentag trotz aller Hygieneauflagen durchgeführt werden konnte. "Das ist ein Verdienst des Senders, was der BR hier und heute auf die Beine gestellt hat, das ist wirklich unglaublich", so Jansing.

Auch ohne die Sparkassen-Finanzgruppe, die Sternstunden ebenfalls unterstützt und etwa einen Teil der Verwaltungskosten trägt, sei dieser Tag nicht möglich, so Jansing. In 28 Jahren konnten dank der vielen Unterstützer insgesamt 15,5 Millionen Euro für das BR-Projekt gesammelt und weltweit über 3.500 Projekte gefördert werden.

Pfarrer Schießler hält den Telefon-Rekord

Der Münchner Pfarrer Rainer Maria Schießler sitzt jedes Jahr am BR-Spendentelefon. Zusammen mit Corinna Binzer gilt er als der Rekord-Telefonierer: 18 Stunden am Stück saßen sie in vergangenen Jahren am Spendentelefon - von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr. Sobald Corona dies wieder ermögliche, verspricht Pfarrer Schießler, werde er diesen Marathon wieder antreten.

In diesem Jahr habe man allerdings den Menschen die schwere Zeit angemerkt, erzählt Schießler nach seinem Telefon-Einsatz. Sie seien nicht mehr so unbeschwert, sondern etwas verhaltener am Telefon gewesen. Gerade deshalb müsse man jetzt zusammenhalten. "Diese Geiselhaft, in die uns dieses Virus genommen hat, die ist schon sehr deutlich spürbar, wir können wirklich nur gemeinsam mit dieser Pandemie fertig werden."

Sabine Sauer bleibt Sternstunden treu

Die ehemalige BR-Moderatorin Sabine Sauer hat 23 Jahre lang die Sternstunden-Gala moderiert. Noch im vergangenen Jahr führte sie durch den Abend und durfte den Spendenendbetrag live verkünden. In diesem Jahr saß sie das erste Mal selbst am Spendentelefon.

"Ich habe immer gesagt: Wenn ich aufhöre, die Gala zu moderieren, dann will ich mich weiter für Sternstunden einsetzen, ich möchte weiter Sternstunden unterstützen. Das Beste, was ich tun kann, ist, mich in der Spendenzentrale nützlich zu machen", sagte Sauer.

Auch Stefan Dettl und Fabian Jungreithmayr von der Band LaBrassbanda waren in diesem Jahr zum ersten Mal in der Zentrale dabei und überwältigt von der Spendenbereitschaft . Mit den Telefonaten komme man direkt in die Wohnzimmer der Leute, scherzte Stefan Dettl.

Sternstunden-Spirit: Freude und Zuversicht

Den ganzen Tag über widmeten sich die Programme des BR Kindern in Not. Dieser Sternstundentag sei angesichts der aktuellen furchtbaren Nachrichtenlage ein Tag der Zuversicht und der Freude gewesen, sagte Sternstunden-Initiator Jansing am gestrigen Abend. Und: Pandemie hin oder her - den Spirit der Sternstunden könne auch nicht Corona erschüttern.