Kommentar: Windkraft in Bayern – von wegen Ausbau auf Knopfdruck

Mehr Windkraft in Bayern, das hat Ministerpräsident Söder angekündigt. Änderungen bei der umstrittenen 10H-Regel setzt er in der CSU-Fraktion aber nur mit Mühe durch. In der Champions League spielt Bayern bei der Energiewende nicht, meint Eva Lell.