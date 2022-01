10H und das Dilemma mit dem Ausbau der Windkraft

Kein einziges Windrad wurde im Jahr 2021 in Bayern genehmigt. Dabei soll doch günstiger Strom aus Windenergie ein wichtiger Teil der Energiewende sein. Die 10H-Regel und die damit verbundene Bürokratie macht aber vielen Projekten einen Strich durch die Rechnung. Um die Abschaffung von 10H ging es heute auch in den Gesprächen zwischen Klimaminister Robert Habeck und Ministerpräsident Söder.

Vorzeigeprojekt Bürgerwind

Der Nora-Bürgerwindpark: An den bisher vier Windrädern beteiligen sich 215 Bürgerinnen und Bürger und fünf Kommunen. Die Nora ist die Kommunale Allianz des Nördlichen Landkreises Ansbach. Dazu zählen Flachslanden, Lehrberg, Oberdachstetten, Rügland und Weihenzell. Jetzt sollte noch ein fünftes Windrad errichtet werden. Einen passenden Ort zu finden, das war schwer, da viele Flächen durch den Naturpark Frankenhöhe nicht infrage kommen. Doch eine Stelle, oberhalb des Lehrberger Ortsteils Ballstadt, erschien bestens geeignet.

Widerstand in Ballstadt

Der Standort wäre ideal gewesen, wenn sich vor Ort kein Widerstand geregt hätte. Den Anwohnenden sind 800 Meter zum nächsten Haus zu gering, auch wenn das als Mindestmenge beim Bau der anderen Windräder in den Gemeinderäten so festgelegt wurde. Direkt von Ballstadt aus sehen die Bürgerinnen und Bürger die bereits bestehenden Windräder, haben teilweise auch Schattenwurf auf ihrem Grundstück und Lärm bei bestimmter Windrichtung. Noch ein Windrad auf der anderen Seite des Ortsteils wollten sie nicht. Dazu kommt, dass sie eher zufällig von den Planungen erfahren hatten, erklärt Tobias Stallmann und andere Anwohner in Ballstadt.

Windradpläne scheitern

Der Bau des fünften Windrads scheiterte dann schließlich im November 2021. Der Gemeinderat stimmte im Bauleitverfahren knapp dagegen, auch wenn es Gutachten gab, die die Anlage befürwortet hätten. Bürgermeisterin Renate Hans versteht die Bedenken, doch ganz glücklich ist sie mit der Entscheidung nicht. Der Landkreis braucht mehr alternative Energiequellen, so wurde es auch im Klimakonzept des Kreistags verabschiedet.

Keine neues Windrad 2021 genehmigt

Seit sieben Jahren gibt es die 10H-Regel. Damit müssen – wie im Fall von Lehrberg – Bebauungspläne gemacht und von der Gemeinde genehmigt werden. Dass das trotz guter Vorzeichen scheitert, ist kein Einzelfall, erklärt Martin Stümpfig, Landtagsmitglied der Grünen. Im vergangenen Jahr wurde in ganz Bayern kein einziges Windrad genehmigt und lediglich sechs Stück gebaut. Das bremse die Energiewende für die kommenden Jahre komplett aus.

Regelungen auch ohne 10H

Auch ohne 10H könnte nicht einfach beliebig ein Windrad irgendwo hingestellt werden. Schon in der Vergangenheit musste überprüft werden, ob und wie Lärm, Schattenwurf oder Naturschutz das Projekt gefährden.

"Es hat vorher bestens funktioniert." Martin Stümpfig, MdL B‘90/Grüne

Energiewende trotzdem gewünscht

Die Ballstädter sind für die Energiewende und betreiben auch zwei Solarparks. Trotzdem wollen sie nicht umzingelt werden von Windrädern, Energiewende ginge auch andere Gemeinden etwas an. Weil der Streit um das Windrad in Lehrberg eskalierte, sind die Pläne für ein neues Windrad an dieser Stelle vom Tisch. Und das sei auch gut für den Gemeindefrieden, sagt Bürgermeisterin Renate Hans.