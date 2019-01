1.030 Unterschriften gegen Neubaugebiet in Gerolzhofen übergeben

Laut den Initiatoren wären 540 Unterschriften nötig, dass der Stadtrat von Gerolzhofen das Bürgebegehren als Bürgerentscheid zulassen muss. Die 1.030 Unterschriften wurden einem Sprecher zufolge in zwölf Tagen gesammelt.

Landwirtschaftliche Flächen sollen erhalten bleiben

Drei Aktivisten aus Gerolzhofen wollen erreichen, dass ein als Baugebiet ausgewiesener Bereich südlich des Nützelbachsees unbebaut bleibt und weiterhin als landwirtschaftliche Fläche genutzt wird. Aus Sicht der Initiatoren würde das Baugebiet für zwischen "39 und 45 Häuser wie ein Satellit, wie ein fremdkörperartiges Anhängsel" in der freien Landschaft liegen.

Forderung: Vorrangig leerstehende Flächen in der Innenstadt nutzen

Das Bürgerbegehren richte sich nicht gegen das Wachstum der Stadt. Die Initiatoren sind aber der Meinung, dass zunächst innerstädtische "Potentiale effizient" genutzt werden sollten. Laut Mario Döpfner, einem der Initiatoren, gäbe es in der Stadt zwischen 30-40 freie Flächen oder Leerstände für Hausneubauten. Für Bauvorhaben könnten nach Ansicht der Initiatoren auch zwei große innerstädtische Freiflächen an der Frankenwinheimer Straße und im Bereich der Rügshöfer-Straße genutzt werden. Diese sind aber nicht in städtischer Hand. Nach Aussage von Döpfner existierten an der B286 mögliche Bauflächen, in deren Nachbarschaft ein sogenanntes Demenzdorf entstehen soll.

Naherholungsgebiet würde geopfert

Aus Sicht der Gegner des Neubaugebiets würde der Erholungsfaktor im Naherholungsbereich an den drei Nützelbachseen mit dem Baugebiet beeinträchtigt. Laut Döpfner gäbe es gegen das geplante Neubaugebiete auch Bedenken unter anderem von der Regierung von Unterfranken, vom Staatlichen Hochbauamt Schweinfurt, von der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Schweinfurt oder vom Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen.