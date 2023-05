100. Trempelmarkt in Nürnberg: Bummeln und Handeln im Regen

Regen? Egal. Es gibt Schirme und wasserdichte Kleidung. Über die Stände werden Plastikplanen gezogen, Sonnenschrime und Pavillons aufgestellt. Die Trempler lassen sich trotz des nassen Wetters an diesem Freitagnachmittag die Freude am Jubiläums-Trempelmarkt nicht verderben. Vielleicht verirrt sich weniger Laufkundschaft in die Innenstadt, das ist möglich. Aber die Flohmarkt-Fans werden kommen. Und alle, die die besondere Stimmung am Trempelmarkt schätzen. Er ist nach Angaben der Stadt Nürnberg einer der bekanntesten und größten Innenstadt-Flohmärkte in ganz Deutschland und findet heuer zum 100. Mal statt.

Image-Politur im Dürer-Jahr

Begonnen hat alles im Dürer-Jahr 1971. Die Stadt Nürnberg nutzte den 500. Geburtstag des Malergenies Albrecht Dürer (1471 - 1528), um ihr Image aufzupolieren. Es gab spektakuläre Ausstellungen, das Spielzeugmuseum wurde eröffnet, in der Innenstadt irritierten abstrakte Skulpturen und Kunstwerke, die im Rahmen des "Symposion Urbanum" aufgestellt wurden. Weniger hochkulturell war der Handwerkerhof, der ebenfalls im Dürer-Jahr an den Start ging. Die Idee: Nürnberg neu und anders zu erleben - und dazu passte auch der Trempelmarkt.

Gute Geschäfte kurz vor Mitternacht

Ein großer Flohmarkt in der Innenstadt – der zog schon in den frühen 1970er-Jahren Menschen aus der ganzen Region an. Auf den Dachböden und in den Kellern hatte sich viel Trödel angesammelt. Zum Wegwerfen war der oft zu schade. Also raus auf die Straße. Einen Tapeziertisch aufgestellt oder ein paar alte Decken auf das Kopfsteinpflaster gelegt – und los ging's. Bummeln, handeln, feilschen, stöbern oder gogern, wie die Nürnberger sagen. Der Trempelmarkt ist schon immer mehr als ein Flohmarkt. Er ist ein Event. Die besten Geschäfte werden spätabends gemacht, im Schein von Taschenlampen und Campingleuchten. Und ein Seidla Bier gehört auch dazu. Die Altstadt lebt.

Nur Corona bremste den Markt aus

Seit 1971 findet der Trempelmarkt zweimal pro Jahr statt. Während der Corona-Pandemie fielen die Märkte aus, vor einem Jahr ging's wieder los. Der Hauptmarkt, die Kaiser-, die Karolinen- und die Königstraße, der Stadtratsparkplatz und der Platz rund um die Lorenzkirche werden an den jeweiligen Freitagen und Samstagen zum Goger-Paradies. Früher gab es lange Schlangen vor dem Büro am Großmarkt, um an die begehrten Platzkarten zu kommen. Heute verkauft das Marktamt die Platzkarten nur noch online. Der Quadratmeter kostet laut der aktuellen Satzung 10,08 Euro für beide Markttage.

Überregionale Anziehungskraft

Es waren und sind nicht nur die Nürnberger, die kommen. Der Trempelmarkt zieht Menschen aus der ganzen Metropolregion nach Nürnberg. „Der Trempelmarkt verleiht der Altstadt ein ganz besonderes Flair, das Jung und Alt zum Bummeln und Flanieren einlädt", sagt Nürnbergs Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent Michael Fraas (CSU). Die Händlerszene hat sich im Lauf der Jahrzehnte auch professionalisiert. Die Anbieter kommen inzwischen aus der ganzen Republik, um in Nürnberg Geschäfte zu machen. Für Kinder gibt's extra Zonen, die für die anderen, mehr oder weniger professionellen Händler tabu sind.

Marktzeiten sind am Freitag (12.05.) von 16 Uhr bis Mitternacht und am Samstag (13.05.) von 7 bis 20 Uhr.