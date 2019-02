13.02.2019, 16:54 Uhr

100 Tage im Landtag – die neuen schwäbischen Abgeordneten

Sie sind jetzt 100 Tage im Amt. Wir haben die neuen Landtagsabgeordneten aus Schwaben gefragt, was für sie besonders überraschend war und was sie noch vorhaben in ihrer Amtszeit.