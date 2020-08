11.08.2020, 05:14 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

100 Tage im Amt: Schwerer Start für Landrat Roland Grillmeier

So hart wie ihn hat die Corona Krise wohl keinen getroffen: Roland Grillmeier, den neuen Landrat des Landkreises Tirschenreuth. Kurz nach der Wahl wurde in seiner Heimatstadt Mitterteich eine Ausgangssperre verhängt - die erste in Deutschland.