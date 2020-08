100 Tage im Amt: Ruth Franks Spagat zwischen Familie und Beruf

Für Ruth Frank bedeutet ihr Amt als Bürgermeisterin von Breitbrunn viel Arbeit. Täglich muss die 51-Jährige im Landkreis Haßberge den Spagat zwischen Familie und Ehrenamt neu meistern. Bei der Kommunalwahl war sie nicht als offizielle Bürgermeisterkandidatin angetreten. Weil es keinen Kandidaten gab, erklärte sie sich nach Ende der Meldefristen bereit, das Amt zu übernehmen.

Bürgemeisterin vom Ehrenamt gefordert

Morgens ein Baustellentermin, anschließend eine Besprechung mit den anderen Bürgermeistern der Verwaltungsgemeinschaft Ebelsbach, hier ein Telefonat, dort eine E-Mail – und immer die Corona-Krise im Blick: Ruth Frank ist gut beschäftigt. Dabei ist sie als Bürgermeisterin von Breitbrunn "nur" ehrenamtlich tätig – zumindest offiziell. "Von wegen", sagt Ruth Frank. "Wir haben genau dieselben Aufgaben wie jede große Gemeinde und wir haben quasi einen Überlebenskampf zu führen, damit wir unsere Selbständigkeit behalten können, damit keine Leute abwandern."

Ehrenamt ohne den Rückhalt der Familie unmöglich

Die größte Herausforderung aber sei es, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. "Es gab sehr viele Momente, in denen ich nicht wusste, ob ich die Doppelbelastung durchhalte. Ja, ich bin an meine Grenzen gestoßen", sagt Ruth Frank. Derzeit habe ihr Ehemann Urlaub und könne sich um den zwölfjährigen Sohn kümmern. Wer ihn den Rest der Sommerferien betreut und was passiert, wenn die Schule wieder auf "Homeschooling" umschaltet, wisse sie nicht.

Ruth Frank war Last-Minute-Kandidatin in Breitbrunn

In der rund 1.000 Einwohner zählenden Gemeinde Breitbrunn hatte man monatelang nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin für Gertrud Bühl (Freie Wähler) gesucht, die nicht mehr kandidieren wollte. Erst nach Ende der Nominierungsfrist erklärte sich Ruth Frank (parteilos) bereit, das Bürgermeisteramt in Breitbrunn zu übernehmen. Rund 80 Prozent der Wahlberechtigten schrieben ihren Namen auf den leeren Stimmzettel – und sie nahm die Wahl an. "Einfach, weil ich hier richtig gut aufgenommen wurde, als ich vor 15 Jahren hierher zog. Ich fühle mich total wohl, und davon wollte ich etwas zurückgeben", sagt die neue Rathauschefin.

Heilpraktikerin und Rathauschefin

Erst vergangenes Jahr hat sie als Heilpraktikerin eine Praxis für Psychotherapie eröffnet. "Meine Arbeit dort musste ich ziemlich zurückfahren, aber ganz schließen will ich die Praxis nicht", sagt Frank. Was sie fasziniere, sei der Umgang mit Menschen – und den habe sie auch in ihrem neuen Beruf als Bürgermeisterin. Derzeit verbringe sie noch viel Zeit damit, sich einzuarbeiten. Corona-bedingt habe der Einführungslehrgang des Bayerischen Gemeindetags erst vor kurzem stattgefunden. Der Rückhalt in der Verwaltung sei aber groß: "Das Schöne ist, dass wir hier eine Verwaltungsgemeinschaft haben. Hier stehen die Leute hinter mir und helfen mir jederzeit weiter, wenn ich Fragen oder Probleme habe.“

Hauptengagement gilt dem Kampf gegen die Abwanderung

Ruth Frank geht davon aus, dass zwei Themen ihre Amtszeit prägen werden: die Überalterung der Bevölkerung und die Abwanderung der jungen Generation. "Die Ortskerne verlieren immer mehr ihre Funktion, dem wollen wir entgegenwirken." Deshalb sei es wichtig, sich der Jugend zu widmen und sich Konzepte zu überlegen, wie man junge Menschen in der Gemeinde halten kann. Auch die Energiewende spiele eine Rolle: Welchen Beitrag kann Breitbrunn leisten, um voranzukommen? Und noch ein Thema stehe ganz oben auf ihrer Agenda: die Kinderbetreuung.