100 Tage im Amt: Neue Kitas in Ansbach

Ganz oben auf Thomas Deffners Agenda stehen die Ansbacher Stadtentwicklung und vor allem die Kinder. Daher ist eines seiner ersten Projekte nach rund 100 Tagen im Amt, den Bedarf an Kindertagesstätten in der Stadt zu ermitteln.

Mehr Kitas geplant

Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme sollen dann in der Sitzungsrunde im September und Oktober in den Stadtrat eingebracht werden, um neue Kindertagesstätten aufzubauen und zu gestalten. Denn in den nächsten fünf Jahren werde es laut Deffner einen Zuwachs von mindestens 340 Kindern in der Stadt geben. Um die aktuelle Not zu lindern, konnte in seiner Amtszeit schon die Erweiterung der Kita in Brodswinden umgesetzt werden.

Erfahrung als Zweiter Bürgermeister

Neuland sind die Themen, die die Ansbacher Bürger bewegen, für Deffner nicht. Denn zwölf Jahre lang war er vor seinem Amtsantritt schon zweiter Bürgermeister der Stadt. Das habe ihm sehr geholfen in der Anfangszeit, denn nur fünf Tage nach der Stichwahl habe Vorgängerin Seidel die Geschäfte an ihn übergeben, so Deffner.

Gemischte Reaktionen

Hört man sich bei den Ansbachern in der Innenstadt auf dem Martin-Luther-Platz um, gehen die Meinungen über seinen Start auseinander. Ein Passant ist zufrieden mit Deffners Arbeit und meint, er habe alles im Griff. Kritischer sieht eine Ansbacherin Deffners Führungsstil und beschreibt ihn als wachsweich, der es allen Recht machen wolle. Der Wunsch eines dritten Mannes ist es, dass etwas vorangehe in der Stadt. Denn in den letzten Jahren sei nicht viel passiert.

Klinikverbund ist drängende Aufgabe

Vorangehen muss es vor allem auch mit dem Dauerthema ANregiomed. Hier wartet auf Deffner eine Mammutaufgabe. Neben den Querelen um die Organisation des Klinikverbunds sind vor allem auch die Finanzen ein Problem. Die Kosten für den geplanten Krankenhaus-Umbau belaufen sich auf einen dreistelligen Millionenbetrag. Die Stadt Ansbach will laut Oberbürgermeister ein Darlehen dafür aufnehmen.