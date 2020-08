100 Tage im Amt: Herriedens Bürgermeisterin Jechnerer zufrieden

Es gibt sicherlich leichtere Ausgangslagen, in ein neues Amt zu starten, als inmitten einer weltweiten Pandemie. Doch Herriedens Bürgermeisterin Dorina Jechnerer (Bürger Forum Herrieden e. V.) wirkt im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk entspannt. Die Zusammenarbeit im Stadtrat laufe gut, mit dem Bürgerforum, den Grünen und den Freien Wählern könne sie sich im Rathaus auf eine zuverlässige Gestaltungsmehrheit verlassen.Trotz vieler Herausforderungen durch die Corona-Krise, sei sie mit der aktuellen Situation zufrieden.

"Wirtschaftlich geht’s uns in Herrieden trotz Corona gut. Von daher war es, was die besondere Situation betrifft, ein sehr guter Start." Dorina Jechnerer, 1. Bürgermeisterin Herrieden

Jechnerer arbeitet an neuem Verkehrskonzept für Herrieden

Deshalb kann sich die neue Bürgermeisterin derzeit auch den Themen widmen, die bereits vor Corona in Herrieden für Gesprächsstoff gesorgt haben. Wichtig ist für Jechnerer unter anderem der Punkt Klimaschutz. So soll das Neubaugebiet "Schrotfeld" CO2-neutral erschlossen werden. Für städtische Wald- und Grünflächen gibt es nun einen eigenen Beauftragten, und: Herrieden möchte offiziell fahrradfreundliche Kommune werden. Dorina Jechnerer arbeitet gemeinsam mit dem Stadtrat bereits an einem neuen Verkehrskonzept für die Stadt.

"Wir alle sind gern mobil und wir brauchen ein Verkehrskonzept, das die Mobilität des Einzelnen nicht einschränkt, sondern sicherstellt oder verbessert. Aber gleichzeitig müssen wir die negativen Auswirkungen des Verkehrs eindämmen und die Leute davor schützen." Dorina Jechnerer

Mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer

Über weniger Autos und Lastwagen im Zentrum würden sich auch Gastronomin Stefanie Kandlbinder und ihr Mann Peter freuen. Sie betreiben eine Gaststätte in der Herriedener Innenstadt:

"Wenn der Verkehr ein bisschen langsamer durch den Ort ginge, das wäre schön. Vielleicht, wenn man es auch irgendwie schaffen würde, dass man den Schwerverkehr rausbringt, das würde ich mir für hier am Marktplatz einfach wünschen." Stefanie Kandlbinder, Gastronomin in Herrieden

Dann wäre es vielleicht auch sicherer für die Fußgänger und Radfahrer, die sich dieser Tage gerne im Außenbereich von Stefanie Kandlbinders Gaststätte niederlassen. Diesen hatten sie und ihr Mann schon immer, ein Vorteil in Zeiten von Abstandsregelungen aufgrund von Corona.

Unbürokratische Hilfen für die Gastronomie

Gastronomen mit weniger Außenschankfläche habe die Stadt schnell und unbürokratisch und ohne zusätzliche Kosten mehr Flächen zur Verfügung gestellt, sagt Bürgermeisterin Dorina Jechnerer. Gleichzeitig habe man im Bürgerpark am Stadtschloss den Biergartenbetrieb wieder aufgenommen. "Das wollen wir auch über Corona auf jeden Fall beibehalten", sagt Jechnerer. Den Biergarten am Stadtschloss hätten die Herriedener also Corona zu verdanken, so das Stadtoberhaupt.

Stadtratssitzungen können online angesehen werden

Allgemein sei die 1. Bürgermeisterin sehr zufrieden, wie die Arbeit im Stadtrat vorangehe.

"Ich denke, das Tempo, das wir gehen, ist ein hohes. Wenn es so weiter geht, dann bin ich sehr zufrieden." Dorina Jechnerer

Wer die Arbeit der Bürgermeisterin und ihrer Kollegen im Rathaus hautnah mitverfolgen will, kann sich seit neuestem die Stadtratssitzungen online ansehen. Ein Mitschnitt der aktuellsten Sitzung ist auf der Stadtwebseite immer eine Woche lang zu sehen. Das nächste Mal kommt der Herriedener Stadtrat am 16. September wieder zusammen.