100 Tage im Amt: Große Baustellen für Ebersberger in Bayreuth

Wie in allen Städten und Kommunen hat auch in Bayreuth der neue Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) mit den Corona-Auswirkungen zu kämpfen. Viele Termine, bei denen er Präsenz hätte zeigen können, fallen weg. Ein ganz besonders herber Schlag gleich zu Beginn seiner Amtszeit: Die Absage der diesjährigen Wagner-Festspiele. Eine absolute Katastrophe für die Stadt, die Gastronomie, die Hotellerie und den Tourismus. Unter dem Titel "Bayreuth Summertime" versucht die Stadt den Ausfall der Festspiele mit mehr als 100 Konzerten, Ausstellungen, Theater- und Literaturveranstaltungen zumindest ein wenig kompensieren.

"Selbstverständlich versuchen wir das Ganze etwas aufzufangen. Aber das geht nicht. Wenn man allein bedenkt: Das sind fast 1.000 Beschäftigte im Festspielhaus in der Zeit - jetzt fast keine. Dazu jeden Tag 2.000 Besucher. Die kommen ja, essen, sind touristisch unterwegs – das fehlt." Thomas Ebersberger (CSU), Oberbürgermeister Stadt Bayreuth

Ebersberger spricht von guter Stimmung im Bayreuther Rathaus

Ebersberger sagt selbst: Die Stimmung im Rathaus sei gut und man habe schon viel angeschoben. Bei Kulturschaffenden und Touristikern heißt es, er habe ein offenes Ohr für neue Ideen, bemühe sich, schnelle und unkomplizierte Lösungen zu finden. Von vielen wird auch positiv aufgenommen, dass er den Zweiten und Dritten Bürgermeister sehr viel mehr einbinde, als es unter seinen Vorgängern der Fall war. Ebersberger wirkt selbstbewusst und angekommen in seinem Amt. Und es ist ihm anzumerken, dass er es genießt, nicht mehr mit "angezogener Handbremse" agieren zu müssen, sondern selber machen zu können.

Kritik an Thomas Ebersberger: "Eher ein weiter so"

Doch es gibt auch kritische Stimmen. Die Vorsitzende der Grünen im Bayreuther Stadtrat, Sabine Steininger, sagt: "In Bayreuth nichts Neues." Noch lasse sich nicht wirklich ein Unterschied zu Amtsvorgängerin Brigitte Merk-Erbe von der Bayreuther Gemeinschaft (BG) feststellen. Es sei eher ein "weiter so wie bisher" in ihren Augen. Ihr fehle es noch an der angekündigten neuen Dynamik, was etwa die Sanierung von Schulen angehe, vor allem der Graserschule oder auch der Gewerblich-Technischen Berufsschule, so Steininger zum BR. Zuletzt hatte der Bauausschuss die Sanierungspläne der Graserschule wegen eines Pilzes im Dachgebälk gestoppt.

Nach 100 Tagen im Amt: Grüne fordern mehr Einsatz für den Umweltschutz

Vor allem hätten sich die Grünen mehr Aktionen zum Thema Umweltschutz gewünscht. Ebersberger hatte in seinem Wahlkampf immer wieder betont, wie wichtig ihm das sei. Und auch was die Vernetzung und den Ausbau des ÖPNV angehe, wünschen sich vor allem die Grünen eine engere Zusammenarbeit zwischen Stadt Bayreuth und Landkreis Bayreuth. Immerhin: Im April hatte der Stadtrat zum Ausbildungsjahr 2020/21 ein 365 Euro-Ticket für Schüler und Auszubildende im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg beschlossen. 54.000 Euro lässt sich die Stadt das im Jahr kosten. Auch aus Kreisen der Bayreuther Gemeinschaft heißt es: In den ersten 100 Tagen sei noch keine entscheidende Initiative von Ebersberger ausgegangen. Alle umgesetzten oder angegangenen Projekte seien das Ergebnis der vergangenen Stadtrats- und Oberbürgermeister-Periode.

Ebersberger will Neubau statt Sanierung des Bayreuther Klinikums

Viele Sitzungen gab es bisher noch nicht. Bei einer Besprechung mit den Bürgermeistern und Fraktionsvorsitzenden soll Ebersberger vor allem für einen Neubau statt der geplanten Sanierung des Klinikums geworben haben. Das ist ein Streitpunkt in der Stadt. Da auch der Landkreis über das Klinikum mit entscheidet, wird sich Ebersberger in den kommenden Wochen und Monaten noch vielen Diskussionen stellen müssen.

Großbaustelle Friedrichsforum: Ebersberger will sich auf ein Ende nicht festlegen

Ein weiteres Dauer-und Großprojekt ist die Sanierung der ehemaligen Stadthalle. Wann das neue Friedrichsforum fertig sein soll, ist weiter ungewiss. Zuletzt erklärte Projektleiter Frank Pickel, dass die Kosten von ursprünglich 55 Millionen auf mittlerweile über 85 Millionen Euro gestiegen seien. Oberbürgermeister Ebersberger bleibt vage und spricht von mindestens einem halben Jahr Verzögerung zur ursprünglich geplanten Fertigstellung. Ursprünglich sollte die Sanierung im Jahr 2022 abgeschlossen sein. Das sorgt für Unmut, denn gerade auch die CSU-Fraktion hatte in der vergangenen Amtsperiode von Brigitte Merk-Erbe (BG) immer wieder auf einen festen Termin gedrängt.

Sanierung des Festspielhauses: Oberbürgermeister hofft auf Millionen vom Bund

Auch das Festspielhaus wird derzeit umfangreich saniert. Mittlerweile ist von einem dreistelligen Millionenbetrag die Rede. Nach einem Termin mit der Bundestagsabgeordneten Patricia Lips hofft der neue Rathauschef, dass noch in diesem Jahr weitere Finanzierungszusagen vom Bund kommen. Das Fazit von Thomas Ebersberger nach den ersten 100 Tagen im Amt:

"Langweilig wird es nicht in Bayreuth!" Thomas Ebersberger (CSU), Oberbürgermeister Stadt Bayreuth