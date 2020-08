100 Tage im Amt: Claudia Alfons will in Lindau anpacken

Mit der Wahl kam Corona. Und mit Corona musste Claudia Alfons (parteilos, unterstützt von FDP, Bürgerunion, Lindau Initiative) in ihr neues Amt als Oberbürgermeisterin von Lindau starten. Den Wahlabend Ende März hatte sie wegen der aufziehenden Corona-Pandemie im Kreis der Familie zuhause verbracht, ebenso wie Mathias Hotz, ihr CSU-Gegenkandidat in der Stichwahl. Alfons gewann mit 52,7 Prozent.

Mobilität ist das große Thema in Lindau

Noch am Wahlabend hatte Alfons gesagt: Nach Corona müsse die Verkehrswende angegangen werden. Aber schon jetzt hat sie viele Pläne: Alfons will Lindau zu einer Pilotstadt mit Vorbildfunktion für ganz Bayern oder darüber hinaus machen. Der neue Bahnhof im Stadtteil Reutin soll eine Empfangshalle bekommen. Wenn bis Ende des Jahres auch die Elektrifizierung auf der Strecke abgeschlossen ist, dauert die Fahrt von Lindau nach München nur noch eine Stunde und 50 Minuten. Zusätzlich will Claudia Alfons auch die Parksituation auf der Insel verbessern, mit vielen kleinen Maßnahmen, die dafür sorgen, dass die Autos draußen bleiben.

Ein-Euro-Ticket für den Bus ab September im Test

Ab September soll etwa ein Ein-Euro-Ticket für den Bus getestet werden. Immer samstags, wenn besonders viele Tages-Touristen nach Lindau kommen. Die auf die vorhandenen Parkplätze bereits vor der Lindauer Insel zu locken, gelinge zunehmend besser, sagt Alfons. Wichtig ist ihr zufolge, bis zur Landesgartenschau im Frühjahr 2021 möglichst viel umzusetzen. Dann werden nämlich zusätzlich Millionen von Besuchern in Lindau erwartet.

Landesgartenschau: Nicht nur Blümchen

Die Gartenschau versteht Alfons in einem größeren Kontext, "nicht nur als Blümchenschau". Der tiefere Grund sei gerade die Stadtentwicklung. Es gelte zu zeigen, wie die Verkehrswende in einer kleineren Stadt im ländlichen Raum gelingen kann. Es gebe so viele neue Entwicklungen, neue Ideen, neue Apps und Technologien. "Das können wir nicht alles im Stadtratssaal diskutieren und erwägen – ich glaube, wir müssen es einfach testen." Erst dann könne man sagen, was wirklich zu Lindau passe. "Testen und lernen" – mit diesem Motto fasst Alfons ihre Herangehensweise zusammen.

Frauen müssen in der Politik vor Ort sichtbar werden

Alfons, Jahrgang 1983, ist promovierte Juristin. Zuletzt war sie als Richterin am Münchner Landgericht tätig. Im Landkreis seien alle Bürgermeister-Kollegen männlich. "Da bin ich, wenn man so will, die Henne im Korb. Es ist wichtig, dass Frauen in der Kommunalpolitik sichtbar werden, um anderen Frauen wiederum den Impuls zu geben, in die Kommunalpolitik zu gehen." Angetreten zum Amt der Oberbürgermeisterin ist Alfons aber nicht nur aus diesem Grund. Sie ist in Friedrichshafen geboren, in Lindau zur Schule gegangen, in der Nähe aufgewachsen und wollte wieder zurück in die alte Heimat.