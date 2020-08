100 Tage im Amt: Bamberg ist grüner geworden

Im Oktober wird es in Bamberg erstmals eine Sondersitzung nur zur Klimapolitik geben. Das war die Idee von Jonas Glüsenkamp von den Grünen. Er ist Bürgermeister und Referent für die Themen Klima, Mobilität und Soziales geworden. Oberbürgermeister Andreas Starke von der SPD kooperiert mit den Grünen, der ÖDP, Volt und Bambergs Mitte. Eine Koalition mit so einem langen Namen hat es in Bamberg wohl noch nie gegeben.

Bamberger Stadtrat besteht aus 14 Parteien

Der Bamberger Stadtrat besteht aus 14 verschiedenen Parteien. Peter Neller, Fraktionsvorsitzender der CSU, spricht von einer Zersplitterung. Die CSU ist als zweitstärkste Kraft in die Opposition gegangen:

"Wir sind nicht die Mehrheitsbeschaffer für die Linkskoalition grün-rot." CSU-Fraktionsvorsitzender Peter Neller

Unterdessen machen die Grünen Tempo. So wird etwa der Verkehrsentwicklungsplan 2035 fünf Jahre früher umgesetzt werden. Bereits 2030 sollen nur noch 25 Prozent der Wege mit dem motorisierten Individualverkehr, also dem Auto zurückgelegt werden, sagt Jonas Glüsenkamp.

Oberbürgermeister Andreas Starke: Stadtkasse fehlen 32 Millionen Euro

Große Pläne in schwierigen Zeiten: Denn die Corona-Pandemie hat dramatische Auswirkungen auf den Haushalt. Es fehlen 32 Millionen Euro in der Stadtkasse, sagt Oberbürgermeister Andreas Starke. Einige Projekte, wie der Neubau einer Brücke im Stadtteil Bug werden erst einmal auf Eis gelegt. Zusätzlich musste die Stadtverwaltung nach der diesjährigen Kommunalwahl Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft über sich ergehen lassen. Der Verdacht: Massenhafter Datenmissbrauch.

"Natürlich ist das unangenehm. Kein Frage! Hätte mir auch gewünscht, dass das anders gelaufen wäre." Oberbürgermeister Andreas Starke

Datenmissbrauch im Bamberger Wahlkampf

Vor der Kommunalwahl hatte Oberbürgermeister Andreas Starke einen SPD Wahlkampfbrief an mehrere tausend Bamberger mit Migrationshintergrund verschickt. Laut Staatsanwaltschaft war die Herausgabe der Adressdaten in Zusammenhang mit der Staatsangehörigkeit jedoch illegal. Noch laufen die Ermittlungen und noch ist unklar, wer die Verantwortung für den Datenmissbrauch trägt.