100 Tage im Amt: aus Würzburger Wahlkämpfern werden Kollegen

Ein Rückblick in den Würzburger Ratsaal, der Abend der Kommunalwahl am 15. März 2020. Die Oberbürgermeisterwahl ist ausgezählt - und schon nach dem ersten Wahlgang steht fest: Amtsinhaber Christian Schuchardt (CDU) hat es geschafft. Sein Herausforderer Martin Heilig gratuliert, Kameras halten den Handshake fest. Aber Heilig verbirgt auch seine Enttäuschung nicht. "Ich hätte mir schon sehr eine Stichwahl und dann einen Sieg gewünscht, um die grünen Themen hier endlich voranzubringen", sagt er am Wahlabend. Fünf Monate später dürfte die Enttäuschung verflogen sein. Denn Martin Heilig ist inzwischen "Klimabürgermeister", der erste in Würzburg und der erste in Bayern. Ein "Traumjob", in dem der Grüne liefern will - und auch liefern muss.

Start mit Zwischentönen: Kritik an hauptamtlichen Bürgermeistern

Der Start ins Amt war nicht frei von Zwischentönen. Heiligs Wahl als neuer, nun erstmals hauptamtlicher Bürgermeister stieß durchaus auf Kritik, etwa in den Reihen der SPD oder der Linken-Fraktion. Gleiches gilt für die Wahl von Judith Jörg (CSU), die nun als ebenfalls hauptamtliche Bürgermeisterin die Bereiche Schule und Sport verantwortet. Auch aus den eigenen Reihen musste sich der neue "Klimabürgermeister" Kritik anhören, etwa von der Grünen Jugend. Zwei hauptamtliche Bürgermeister würden "eine deutliche Belastung des städtischen Haushalts" bedeuten, was gerade angesichts der Corona-Pandemie unangebracht sei, hieß es vom Partei-Nachwuchs. Zugleich kündigte die Grüne Jugend an, Heilig nun ganz besonders an seinen Ergebnissen zu messen.