100 Tage im Amt: Alex Eder sucht den Dialog

"Der Start war ganz anders, als ich ihn mir vorgestellt hatte", sagt Alex Eder. Antrittsbesuche und öffentliche Termine mussten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Doch so habe er die Zeit gefunden, sich schnell in sein neues Amt einzuarbeiten und die Mitarbeiter im Landratsamt kennenzulernen, betont der Unterallgäuer Landrat.

Pragmatisch und authentisch

Es ist wohl dieser Pragmatismus, der den erst 37 Jahre alten Eder auszeichnet. Als Kandidat für die Freien Wähler hatte er mit 80,1 Prozent in der Stichwahl seinen Mitbewerber von der CSU deutlich distanziert. Das mag zum Teil an Altlandrat Hans-Joachim Weirather liegen, denn auch er war für die Freien Wähler angetreten und bei vielen Unterallgäuern beliebt.

Ausschlaggebend für den Erfolg dürfte aber auch Eders Authentizität sein. Wer sein Facebook-Profil aufruft, findet neben Ausstellungseröffnungen oder Baustellenbesuchen etwa auch das Foto einer Grillfeier im Garten. Seine Textnachrichten sind versehen mit Emoticons. Eder wirkt oft wie ein ganz normaler Mittdreißiger und nicht wie jemand, der sich für sein Amt künstlich verbiegt.

Wichtige Themen: Energiewende, Digitalisierung, Landwirtschaft

"Mut zur Zukunft" hat Eder seine Homepage überschrieben. Vor allem um die Energiewende und die Digitalisierung will sich der Landrat im Unterallgäu kümmern. Und natürlich auch die Agrarwirtschaft nicht aus dem Blick verlieren.

Das Ringen um die Landwirtschaftsschule in Mindelheim könnte zu einer ersten Bewährungsprobe werden. Eder möchte den Standort auf jeden Fall erhalten. Die Schüler müssten künftig deutlich weitere Wege für ihre Ausbildung in Kauf nehmen, sollte die Schule in Mindelheim, wie vom bayerischen Landwirtschaftsministerium geplant, in zwei Jahren geschlossen werden. Eder will im September das Gespräch mit Ministerin Michaele Kaniber (CSU) suchen, um sie doch noch umzustimmen.

Immer auf der Suche nach der besten Lösung

Der Landrat sei bei diesem Thema zu schnell an die Presse gegangen und hätte erst den Kreistag informieren müssen, sagt Roland Ahne, Fraktionsvorsitzender der SPD- und FDP-Fraktion. Doch er lerne schnell dazu und habe die Kommunikation schon beim nächsten größten Thema geändert, so Ahne weiter. Der Landrat versuche in den Dialog zu treten und bemühe sich um ein gutes Miteinander der Fraktionen.

Eder sieht sich als überparteilicher Politiker, der nicht entlang bestimmter Grundsätze entscheiden will, sondern die beste Lösung finden möchte. Dass er seine Autorität nicht wie manch anderer Landrat wie eine Monstranz vor sich her trägt, mag da sicher hilfreich sein.

Landrat und Vater zweier Söhne

Die Arbeit sei nicht weniger geworden, sagt Eder, der zuletzt Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt in Krumbach war. In seiner Amtszeit möchte er die Gesundheitsversorgung auf dem Land verbessern und dafür sorgen, dass sich niedergelassene Ärzte und Kliniken noch besser vernetzen. Vielleicht wartet die allergrößte Herausforderung der kommenden Jahren aber doch im Privaten. Eder zieht zusammen mit seiner Frau in Türkheim zwei Söhne groß.