100 Milliarden Euro: Fridays for Future fordert Klimafonds

Anlässlich des globalen Klimastreiks ruft Fridays for Future am Freitag auch in Oberfranken zu Demonstrationen auf. Demnach sind laut der Umweltschutzbewegung Veranstaltungen in Bayreuth, Bamberg, Coburg, Hof und Forchheim geplant.

Fridays for Future fordert Klimafonds

Unter dem Motto "#PeopleNotProfit" werde unter anderem Verantwortung von Ländern wie Deutschland gefordert, die durch fossile Ausbeutung maßgeblich zu der Klimakrise beitragen würden. "Wir fordern deshalb einen Klimafonds von 100 Milliarden Euro. Damit sollen Ausgleichszahlungen an Länder des Globalen Südens gezahlt werden. Wenn man etwas zerstört, muss man es auch wieder reparieren", so ein Sprecher von Fridays for Future.

Demonstrationen in Oberfranken

In Bayreuth soll die Kundgebung um 15 Uhr in der Maximilianstraße vor dem Karstadt starten, in Bamberg ist Treffpunkt um 13.30 Uhr am Bahnhofsvorplatz, in Hof um 14 Uhr an der Stadtbücherei, in Coburg um 15 Uhr am Bahnhofsvorplatz und in Forchheim um 14 Uhr am Le-Perreux-Park.

Schutzaktion für Bäume im Fichtelgebirge

Den globalen Aktionstag haben die Christuskirche Selb und die Ökologische Bildungsstätte Hohenberg (ÖBI) aus dem Landkreis Wunsiedel für eine Tannen-Schutzaktion genutzt. Das teilte der Vorsitzende der ÖBI, Udo Benker-Wienands mit. Bürgerinnen und Bürger aller Altersklassen waren aufgerufen, im örtlichen Forst beim Schutz junger Tannen vor dem Verbiss durch Rehwild zu helfen.