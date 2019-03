100 Jahre WiSo Erlangen-Nürnberg: Feier mit Ausstellung

Die Ausstellung "Aller Anfang ist schön" soll einerseits die aktuelle Forschung am Fachbereich Wirtschaft- und Sozialwissenschaften (WiSo) der Universität Erlangen-Nürnberg als auch die Historie der Hochschule beleuchten, so Dekanin Veronika Grimm.

Vielfältige Geschichte und Kunst

Die Geschichte der Hochschule sei in den letzten einhundert Jahren sehr abwechslungsreich gewesen, was die Inhalte der Ausstellung auch wiedergäben, so der Kurator Marian Wild. Der Titel sei demnach eine Anspielung auf eine Fassadeninschrift des Ludwig-Erhard-Gebäudes: "Aller Anfang ist schwer".

Zahlreiche Veranstaltungen zum Jubiläum

Die Eröffnung der Ausstellung sei gleichzeitig auch die Eröffnung des Jubiläumsjahres allgemein. Weitere Veranstaltungen wie ein Kongress zum Austausch von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, ein Tag der offenen Tür und besondere Auftritte bei der langen Nacht der Wissenschaften und dem Dies academicus sollen über das Jahr verteilt das Angebot abrunden.