100 Jahre Teufelshöhle in Pottenstein: Besucher sind fasziniert

Seit Jahrtausenden erschafft die Natur tief unter der Felsenlandschaft der Fränkischen Schweiz Kunstwerke, fantasievolle Gebilde: Sie bestehen allein aus Kalkablagerungen aus dem einsickernden Wasser. Rund eineinhalb Kilometer zieht sich der Rundgang durch die unterirdischen Räume. Über 40 Jahre hat Josef Deinlein hier gearbeitet, Besuchergruppen geführt und die Höhle auch zehn Jahre lang geleitet. 19 Jahre alt war er damals, als er anfing in der Höhle zu arbeiten. Jetzt ist er seit drei Jahren in Rente und kommt immer noch gerne her. Es sind vor allem die Tropfsteingebilde, die er besonders mag. Zum Beispiel den "Ochsenkopf", der tatsächlich an den gesenkten Schädel eines Rindes erinnert. Zumindest, wenn man ihn von einer ganz bestimmten Stelle aus ansieht. Es kommt auf den richtigen Blickwinkel an.

Ein Kenner der Höhle: Josef Deinlein

Deinlein kennt hier unten in der Höhle jeden Fleck, auch die kleinen, besonderen Stellen, die dem Besucher gar nicht auffallen würden. So wie eine unscheinbare Muschelversteinerung im Fels. Kaum einer entdeckt die Besonderheit an der Höhlendecke. Der Muschelabdruck ist der einzige seiner Art in der gesamten Höhle – zumindest wurde bislang kein anderer entdeckt. Warum er dort im Fels steckt, kann niemand genau sagen. Dass sonst keine Muschelüberreste zu finden sind, liege am kohlensäurehaltigen Wasser. Das zerstöre die Kalkstruktur der Muscheln, erklärt Höhlenkenner Deinlein.

Die Geschichte der Teufelshöhle

Die Erschließung der Teufelshöhle beginnt im Jahr 1922. Bis dahin ist nur der heutige Eingangsbereich der Höhle bekannt. Der Pottensteiner Bergbau-Ingenieur Hans Brand entdeckt das großräumige Höhlensystem und lässt in achtjähriger Arbeit die Räume im Höhleninneren verbinden. 1942 fordert er als SS-Standartenführer KZ-Häftlinge für Pottenstein an. In Schwerstarbeit müssen sie unter anderem in der Höhle und in deren Umfeld schuften. Mit diesem dunklen Kapitel der Geschichte wusste man in Pottenstein lange Zeit nicht umzugehen. Heute ist das anders. In vielen Führungen wird die Zwangsarbeit während der NS-Zeit thematisiert.

Touristenmagnet Höhle

Seit ihrer Entdeckung und Erschließung ist die Teufelshöhle das touristische Aushängeschild für Pottenstein und die gesamte Region. Davon profitiert unter anderem die Gastronomie. Jedes Jahr kommen rund 150.000 Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland, um sich die Höhle mit ihren Tropfsteinen anzusehen. Allein die Stadt Pottenstein macht pro Jahr einen Umsatz von etwa 45 Millionen Euro durch den Tourismus.

Höhlenbesuch für die Gesundheit

Nicht nur bei Urlaubsgästen ist die Höhle beliebt. Sie wird seit 1986 auch zur Gesundheitsförderung genutzt. Allgemeinarzt Franz Macht schickt immer wieder Patienten mit Atemwegsproblemen hinein.

"Die Teufelshöhle hat den großen Vorteil, dass Reizstoffe wie Feinstaub, aber auch Groballergene, Pollen, Hausstaubmilben oder verschiedene andere Reizstoffe da drin in der Höhle nur zu einem sehr geringen Prozentsatz zu finden sind, im Verhältnis zur Außenluft." Franz Macht, Allgemeinarzt

Reinhard Meier aus Nürnberg kommt seit mehr als drei Jahren einmal pro Woche für zwei Stunden in den Heilstollen der Teufelshöhle. Der Rentner hat Probleme mit der Lunge. Oft hat er Schwierigkeiten, Luft zu bekommen. Diese Beschwerden klingen in der reinen Höhlenluft deutlich ab. Auch wenn es mit gerade mal neun Grad Celsius recht kühl ist – Meier fühlt sich wohl im Therapiebereich der Teufelshöhle. Mit einer Wolldecke ausgerüstet, hat er es sich in einem Liegestuhl bequem gemacht, knipst seine Stirnlampe an und liest die Tageszeitung.

Die Höhle als Forschungsort

Währenddessen geht Höhlenforscher Dieter Preu in einem gesperrten Teil der Teufelshöhle seiner Arbeit nach. Hier hat er vor 50 Jahren ein Höhlenlabor eingerichtet. Preu versucht in Zusammenarbeit mit Universitäten aus ganz Deutschland unter anderem Erkenntnisse über die Höhlenentstehung und den Kalktransport im Tropfwasser zu gewinnen. Immer wieder begleitet er auch angehende Geologen, die in der Teufelshöhle Experimente durchführen, die sie zum Beispiel für ihre Doktorarbeit benötigen. Dieter Preu fasziniert die Höhle auch nach einem halben Jahrhundert noch.

"Man lernt Maßstäbe kennen, in denen sich die Erde verändert in Jahrmillionen und da kriegt man irgendwie einen Respekt doch vor diesen ganzen Vorgängen. Und geht dann entsprechend behutsam mit diesem Objekt Höhle um." Dieter Preu, Vorstand Forschungsgruppe "Höhle und Karst Franken"

Immer wieder Neu-Entdeckungen

Noch immer werden in der Teufelshöhle Entdeckungen gemacht. Zuletzt im Jahr 2018: Zwei Forscher entdeckten damals einen weiteren Teil der Höhle, der aber sehr schwer zugänglich ist. Ein mehr als 30 Meter langer, zum Teil auch steil abfallender und nur wenige Zentimeter hoher Gang führt zu einem großen Raum, in dem die Forscher weitere Tropfsteingebilde gefunden haben. Ob der neuentdeckte Höhlenraum für die Besucher zugänglich gemacht werden kann, ist bislang nicht klar. Zuvor müsste der Raum wissenschaftlich untersucht werden. Zudem müssten mehr als 30 Meter massiver Fels aus dem Weg gesprengt werden.