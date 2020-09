vor 26 Minuten

100 Jahre Sportverband DJK – "Deutsche Jugendkraft"

Am 16.09.1920 wurde in Würzburg der Sportverband "Deutsche Jugendkraft" (DJK) als Zusammenschluss katholischer Jünglingsvereinigungen gegründet. Heute zählt der Sportverband etwa eine halbe Million Mitglieder beiderlei Geschlechts in 1.100 Vereinen.