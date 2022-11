100 Jahre Missionsärztliches Institut in Würzburg

Seit 100 Jahren gibt es das Missionsärztliche Institut in Würzburg. Die Einrichtung wurde ins Leben gerufen, um Ärzte und Schwestern für den Missionsdienst auszubilden. Missionsvereine und Missionierende Orden gründeten am 3. Dezember 1922 in Würzburg das Katholische Missionsärztliche Institut. Ziel war die fachgemäße Ausbildung und missionarische Vorbereitung katholischer Ärzte und Ärztinnen sowie Studenten und Studentinnen der Medizin. Als das Institut ins Leben gerufen wurde, das sich jetzt "medmissio" nennt, habe Perspektivlosigkeit geherrscht, sagte medmissio-Geschäftsführer Michael Kuhnert.

Medizinische Hilfe für Entwicklungs- und Schwellenländer

"Seit unserer Gründung 1922 arbeiten wir für mehr Gesundheit in Ländern des Südens. Afrika südlich der Sahara, Indien und Südamerika haben mit vielfältigen Problemen zu kämpfen. Dazu gehören eine hohe Mütter- und Kindersterblichkeit ebenso wie der Mangel an Ärzten, Krankenschwestern, Krankenhäusern und Gesundheitsstationen", heißt es auf der Homepage.

Zum Artikel: Der Klimawandel bringt Viren und Krankheiten nach Deutschland

Forschung und Ausbildung in der Mainfrankenmetropole

Zu den Aufgaben von "medmissio" gehört die tropenmedizinische Forschung, die Ausbildung von medizinischem Fachpersonal für den Einsatz in tropischen Ländern, Beratung von Krankenhäusern und Gesundheitsorganisationen, die Sorge für Migranten in Unterfranken und Schulungen im In- und Ausland. Außerdem wird in den Entwicklungs- und Schwellenländern einheimisches Gesundheitspersonal geschult.