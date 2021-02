100 Jahre Maybach: Hier gibt es die größte Luxusauto-Sammlung

Helmut Hofmann hat ihn, einen Original Maybach W3. Allerdings nur mehr als aschgraues Gerippe. Der obere Teil der Karosserie steht blau beleuchtet in seinem Automuseum in Neumarkt. Rundherum liegen Einzelteile, ein Motor und ein Original-Tank, der nur überlebte, weil eine Familie in Schwaben ihn lange Zeit nutzte, ihren Apfelmost darin aufzubewahren.

Maybachs Anspruch: bestes Auto der Welt bauen

Einen kompletten W3 gibt es nicht mehr auf der Welt. Es war das erste Automobil, das Wilhelm Maybach 1921 gebaut hat, nachdem er zunächst Motoren für Zeppeline konstruiert hatte. Nach dem W3 - abgekürzt für "Wagen 3" - folgten weitere Modelle, immer individuell gebaut und sehr hochwertig. Denn Maybachs Anspruch war es, das beste Auto zu bauen, das es in den 20er-Jahren gab.

Luxusautos nur für VIPs

Leisten konnten sich einen Maybach nur die Reichsten, Schauspieler wie Gustav Fröhlich, Sportler wie Max Schmeling, Industrielle, Adelige oder Maharadschas in Indien. Auch der Bischof von Trier ließ sich einst in einem dunkelgrünen Maybach chauffieren. Die großen Luxusautos waren Statussymbol, im Automuseum stehen sie aufgereiht nebeneinander.

Sie zu fahren bedeutete richtig Arbeit, ohne Servolenkung, die meterlangen Karossen zu bewegen, mit mehreren Pedalen. Der W3 hatte als große Neuerung auf dem Automarkt eine Vierradbremse, einen Sechs-Zylinder-Motor und ein sogenanntes Planetengetriebe. Damit war das Fahren ohne Zwischengas möglich, was es auch den Frauen am Steuer erleichtert hat.

Hofmann sammelt 20 Maybach-Modelle

Helmut Hofmann kann zu jedem seiner Fahrzeuge die persönlichen Geschichten seiner Vorbesitzer erzählen. 160 Maybach-Fahrzeuge gibt es nur mehr weltweit, 20 davon sind in Besitz des Kieferorthopäden aus Neumarkt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden sehr viele Exemplare verschrottet, keiner konnte sich mehr ein Luxusauto dieser Größenordnung leisten. Oder sie wurden aufgrund der Größe und Geräumigkeit als Feuerwehrautos genutzt oder an Segelfliegervereine verschenkt.

Rennaissance dankt Mercedes

Die Renaissance des Maybach kam im Jahr 2002, als Mercedes zehn Jahre lang eine Maybach-Linie produzierte. Seitdem sind auch die historischen Fahrzeuge wieder unerschwinglich, sagt Sammler Helmut Hofmann. Der Neumarkter sammelt seit 1988 und hat für seine Oldtimer eine ehemalige Fahrrad- und Mofafabrik in Neumarkt restauriert und zu einem Automuseum umgebaut.

Autos sogar in Filmen zu sehen

Seine blitzenden Maybach-Schlitten sind ab und zu in Filmen zu sehen, oder aber der Sammler macht am Wochenende eine Ausfahrt. Nur mit seiner Frau auf dem Beifahrersitz, um mit der Luxus-Karosse aus dem vergangenen Jahrhundert nicht den Überblick im Straßenverkehr zu verlieren. Und nur auf Strecken mit wenig Ampeln, weil das Autofahren à la 20er-Jahre ansonsten körperlich zu anstrengend wäre.

Im Alltag fährt der Maybach-Sammler übrigens fast nur Fahrrad. Damit gleiche er die CO2-Bilanz aus, sagt er grinsend. An einem Wochenende verbraucht er mit seinem Maybach schon mal 20 Liter Sprit auf 100 Kilometer.