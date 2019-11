100 Jahre Krippenfreunde: Stille Nacht im Kleinformat

Der Verein Bamberger Krippenfreunde e.V. feiert sein 100-jähriges Bestehen mit Jubiläumsausstellungen in der Matern-Kapelle und dem Historischen Museum.

Laien bauen Krippen unter Anleitung

Gegründet wurde der Verein am 9. November 1919 - von Männern, die die Tradition des Krippenbauens in Bamberg und Franken fördern wollten. Seit den 1970er Jahren können Mitglieder und Interessierte in Kursen der vereinseigenen Krippenbauschule deshalb lernen, wie man selbst Exemplare anfertigt. Auch Laien können hier Krippen nach den eigenen Ideen bauen - unter fachkundiger Anleitung.