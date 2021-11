100 Jahre Kirchenkreis München und Oberbayern

Eigentlich war die erste bayerische Kirchenverfassung schon am 1. Januar 1921 in Kraft getreten, gefeiert wurde Corona-bedingt erst jetzt: Zum 100-jährigen Jubiläum des Kirchenkreises München und Oberbayern hatte Regionalbischof Christian Kopp am Montagabend in die Kirche St. Markus in München geladen. In seiner Eröffnungsrede spannte er den Bogen von den 1920er-Jahren bis in die Gegenwart. Die Zeiten damals seien für eine Kirche anspruchsvoll gewesen, und die 2020er-Jahre seien es auch.

"Deshalb erinnern wir auch an diesem Abend an diese Zeiten und schauen nach vorne: Wie wollen wir Evangelisch und Kirche sein in diesen 20er Jahren.“ Christian Kopp, evangelischer Regionalbischof für München und Oberbayern

Junger Kirchenkreis mit langer Vorgeschichte

Der Kirchenkreis München und Oberbayern wurde 1921 mit Inkrafttreten der ersten bayerischen Kirchenverfassung gegründet. Seine Geschichte reicht aber viel weiter zurück. Denn Spuren der Reformation fanden sich an vielen Orten im Herzogtum Bayern. Doch die bayerischen Herzöge leisteten dagegen Widerstand, sodass spätestens ab 1571 eine freie Religionsausübung für die Protestantinnen und Protestanten nicht möglich war.

Protestantische Königin brachte mehr Rechte

Ab 1806 kam mit König Max I. Joseph die erste evangelische Königin in Bayern, Friederike Wilhelmine Caroline von Baden, an den Hof. Evangelische Bedienstete und Beamte folgten. Nach und nach gründeten sich einzelne evangelische Gemeinden in Bayern. Mit dem sogenannten Protestantenedikt 1818 erlaubte der König begrenzte kirchliche Eigenständigkeit.

Heute fast 500.000 Gläubige

Mit der "Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern“ war 1921 die vom Staat unabhängige Landeskirche geboren. Mit der Gründung entstanden gleichzeitig die Kirchenkreise München und Oberbayern, Ansbach und Bayreuth. Heute umfasst der Kirchenkreis München und Oberbayern 12 Dekanate und 150 Kirchengemeinden. Ihm gehören rund 482.000 evangelisch-lutherische Christen an.