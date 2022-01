100 Jahre Historie: Der Lindauer Inselbahnhof birgt Unbekanntes

Bahn und Schiff sollten verbunden sein

Mit dem Bau des Lindauer Inselbahnhofs wurde 1913 begonnen. Schon davor bestanden drei kleinere Gebäude von 1853, die allerdings abgerissen wurden. Durch Personal- und Materialnot während des Ersten Weltkriegs wurde die Fertigstellung des neuen Bahnhofs verzögert. Ende des Jahres 1921 wurden die Fahrkartenausgabe und die Gepäckabteilung freigegeben, im Januar 1922 wurden dann die Restaurants und Wartesäle des Bahnhofs offiziell eröffnet. Das Gebäude-Areal verband den Bahnverkehr direkt mit Schiffsverbindungen nach Österreich und in die Schweiz.

Bahnhofskeller gesichert mit Spezialmauer

In Richtung Bodensee ist der Bahnhof mit einer massiven Mauer aus Eisenbeton gegen den Druck des Wassers gesichert – unterirdisch erreichbar über die zahlreichen Kellerräume, die in der Nachkriegszeit der Nachrichtenübermittlung von Wetter, Verkehr und politischen Informationen dienten. Der Bahnhof war seinerzeit internationaler Dreh- und Angelpunkt für die gesamte Region mit Zügen in die Nachbarstaaten, in Richtung Friedrichshafen und nach München.