100 Jahre Freistaat, 200 Jahre Verfassung: Das Doppeljubiläum

Auf Bayerns Grenzschildern geht beides bruchlos zusammen: Die stolze Selbstbezeichnung "Freistaat" und die ebenso stolz aufgerichteten, vollmähnigen "bayerischen Löwen". Auf den zweiten Blick ist die Harmonie erstaunlich. Symbolisieren doch die Löwen (deren Vorfahren übrigens aus der Pfalz zugewandert sind) ursprünglich die Dynastie der Wittelsbacher, während die Bezeichnung "Freistaat" (eine Eindeutschung des lateinischen res publica, also Republik) auf den Sozialisten Kurt Eisner zurückgeht, der mit seinen Novemberrevolutionären erfolgreich den Sturz der Wittelsbacher betrieb.

Etwas Ironie der Geschichte liegt darin, dass zwischen dem Erlass der Verfassung von 1818 durch den ersten Bayernkönig Max I. Joseph und der Abdankung seines letzten Nachfolgers Ludwig III. 1918 exakt ein Jahrhundert liegt. Und doch sind beide Daten - ebenso wie die heutige bayerische Verfassung von 1946 - Meilensteine auf dem Weg Bayerns zu unserer Demokratie.

Wir feiern das Doppeljubiläum mit einem großen Themenschwerpunkt.

