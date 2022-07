100 Jahre Dorfladen Steinweisen: "Fritzla" feiert Jubiläum

Büstenhalter, Backwaren und Bettfedern – in den vergangenen 100 Jahren ist im "Fritzla" in Steinwiesen schon so einiges über die Ladentheke gereicht worden. Heute steht das Regionale im Fokus des 5-Sterne-Dorfladens, der nun sein Jubiläum feiert.