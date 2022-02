100 Jahre Caritas: Immer orientiert an den Nöten der Menschen

Vor 100 Jahren gründete sich Oberbayerns größter Wohlfahrtsverband: die Caritas. Viele verbinden die Caritas mit Altenheimen und Kindertageseinrichtungen. Doch wer auf die Geschichte des katholischen Wohlfahrtsverbandes zurückblickt, sieht: Die Caritas packte immer dort an, wo die Not am größten war. Nach dem Ersten Weltkrieg nahm sich der Sozialverband der vielen hungernden Arbeiterfamilien an. Heute sind die Formen sozialer Arbeit vielfältiger.

Englischkurs für Senioren, Stammtisch und Demenzberatung

"Englisch für Anfänger*Innen" heißt beispielsweise der Sprachkurs im Alten- und Service-Zentrum im Münchner Westend. "Hello everyone, nice to see you! How was your weekend?", fragt Lehrerin Tamara Lutz. "I had a nice weekend", antwortet Teilnehmerin Heidi Mazatis. Träger des Alten- und Service-Zentrums ist die Caritas. Neben dem Sprachkurs werden hier unter anderem Bastelkurse, Tischtennis, ein Frauenfrühstück und ein Männerstammtisch veranstaltet. Auch die Demenzberatung ist hier angesiedelt. Der Sozialverband bietet in Oberbayern mit seinen rund 10.000 Mitarbeitern Hilfe und Unterhaltung gleichermaßen.

Englisch-Schülerin Heidi Mazatis ist 68 Jahre alt und oft ratlos, wenn in Zeitungen oder am Flughafen Englisch gesprochen oder geschrieben wird: "Ich möchte einfach ein bisschen was verstehen und mich besser zurechtfinden. Und das Gehirn soll aktiv bleiben", meint Heidi Mazatis. "Es ist wirklich toll, dieses Angebot von der Caritas."

Caritas ist auf Ehrenamtliche und Spenden angewiesen

Faschingsgirlanden schmücken die Caritas-Cafeteria, auf den Tischen stehen bunte Tulpen. Auf der Theke steht das bekannte Caritas-Logo, ein weißes Kreuz mit Flammen auf rotem Grund. Es ist ein Flammenkreuz, ein Zeichen der christlichen Nächstenliebe. "Wir gestalten die Gemeinschaft, und das ist das Allerwichtigste. Hier im Westend, im ganzen Viertel", sagt Englisch-Lehrerin Tamara Lutz. Die gebürtige Amerikanerin kommt aus Colorado und unterrichtet die Seniorinnen ehrenamtlich. Ein Geschenk für den Caritas-Verband, der auf Ehrenamtliche angewiesen ist - und auf Spenden. Das Alten- und Service-Zentrum Westend ist eine von gut 350 Einrichtungen nur in Oberbayern, die vom Caritasverband der Erzdiözese München-Freising getragen werden. Das geschieht im Auftrag der bayerischen Landeshauptstadt, mit städtischen Zuschüssen.

Caritas orientiert sich immer an aktuellen Bedürfnissen

Die 74-jährige Marianne Darwisch kommt schon seit zwölf Jahren zur Caritas. Gerade in Pandemiezeiten schätzt sie die Treffen hier noch mehr. "Man hat Kontakt zu anderen Leuten, sonst hockt man nur zuhause." Marianne Darwisch sind vor allem die Quigong-Kurse wichtig, damit sie in Bewegung bleibt.

Das neueste Projekt der Caritas im Westend heißt "SAFE". "Da gehen zwei Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterinnen von uns auf die Straße zu den Leuten ins Westend, sprechen die Leute an, bieten vor Ort Beratung an. Das ist ein Angebot für die, die nicht den Schritt zu uns ins Haus wagen, nicht kommen können, oder sich nicht trauen", erzählt Sozialpädagogin Celine Piroten. Sie leitet das Alten- und Service-Zentrum der Caritas im Westend und ist mit 30 Jahren eine der Jüngsten hier. Wichtig ist ihr, dass der Caritas-Verband seine Angebote immer wieder an die Bedürfnisse der Menschen anpasst: "Die Caritas engagiert sich vielfältig, zum Beispiel bei der AIDS-Beratung, in der Behindertenarbeit, der Flüchtlingshilfe – und sie sucht nach Lösungen für den Personalmangel im Pflegebereich."