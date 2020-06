100 Jahre Bergwacht: Von der "Sittenwacht" zum Rettungsdienst

Während im Jahr 2020 am Berg Influencer auf Selfie-Jagd gehen, waren die Wanderer früher auf der Jagd nach Edelweiß. Um die Blumen vor der Ausrottung zu bewahren, mussten sie oben am Berg bewacht werden: die Geburtsstunde der Bergwacht.

Der Name Bergwacht verweist also auf den Gründungsgedanken der Organisation, den Naturschutz. Noch heute gehört der Naturschutz zur Ausbildung in der Bergwacht – auch wenn die Rolle des modernen Naturschutz- und Sittenwächters am Berg heute der Deutsche Alpenverein übernommen hat.

Vom Alpenverein zum Bayerischen Roten Kreuz

Dabei war die Bergwacht bis 1945 an den Alpenverein angedockt. Wegen seiner schwierigen NS-Vergangenheit wurde der jedoch 1945 verboten. Die Bergwacht bekam ein neues Zuhause beim Bayerischen Roten Kreuz, dem sie bis heute angehört. Daraus leitet sich auch einer der Grundsätze der Bergwacht ab: Neutralität. "Wir sind Retter, keine Richter", lautet deshalb der Lieblingssatz von Bergrettern in Interviews. In der Öffentlichkeit werden sie niemanden verurteilen, und sei der vorangegangene Unfall noch so selbstverschuldet.

Erste Lebendrettung aus der Eigernordwand

Gerade die Einsätze in großen Wänden sind es, die die Bergrettung voranbringen. So auch bei einem der berühmtesten Einsätze: Der ersten Lebendrettung aus der Eiger-Nordwand im Jahr 1957. Der Italiener Claudio Corti und andere Bergsteiger sitzen damals bei Schneesturm im oberen Wandteil fest. Als Bergwacht-Pionier Ludwig Gramminger von der Bergwacht München im Radio davon erfährt, wird er sofort aktiv. Mit einem internationalen Rettungsteam zieht Gramminger den halb erfrorenen Corti an einem Stahlseil mehr als 300 Meter die Wand hoch.

In ganz Bayern Bergretter vor Ort

Heute werden fast ein Fünftel aller Einsätze per Hubschrauber abgewickelt. Damit das klappt, müssen alle aktiven Einsatzkräfte jährlich trainieren. So will man in ganz Bayern Retter vor Ort haben, die Luftrettung beherrschen und auch sonst denselben Ausbildungsstand haben. Für den stellvertretenden Landesleiter der Bergwacht, Thomas Lobensteiner, ein Vorteil des Ehrenamts: "Wir haben in jeder Region eine gewisse Anzahl an Bergrettern immer vorgehalten. Für kleine Einsätze, aber auch für Großlagen. Zum Beispiel beim Lawinenunglück, wo 40 bis 50 Leute im Einsatz sind. Das kann keine hauptamtliche Organisation kostendeckend durchführen."