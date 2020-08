100 Jahre Bergwacht: "Fester Eckpfeiler der Sicherheit"

In 100 Jahren Bergwacht gab es viele Veränderungen - doch das Wetter ist voller Extreme geblieben: Blitz, Donner, Nebel, Regen, Hitze, Eis. Und je schlechter das Wetter, desto häufiger der Einsatz, heißt es inoffiziell. Dass es bei der Ausstellungseröffnung "100 Jahre Bergwacht", in dessen Rahmen auch das "Grüne Kreuz" verliehen wurde, ununterbrochen regnete, ist also nichts, was Bergwachtler abschrecken könnte. Typisches Bergwachtwetter eben.

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kam persönlich zur Eröffnung auf der Münchner Praterinsel, um das Engagement der Bayerischen Bergwacht und ihrer rund 5.000 ehrenamtlichen Mitglieder zu würdigen. Sie stellten sich 365 Tage im Jahr selbstlos in den Dienst der Gesellschaft, so der Bayerische Innenminister.

Finanzspritze für die Einsatzkräfte

"Ein Jahrhundert ehrenamtlicher Dienst am Mitmenschen in oftmals lebensgefährlichen Situationen kann gar nicht genug gewürdigt werden". so Herrmann. "Sie stehen dem Nächsten in der Not zur Seite und retten Leben."

Der Staatsregierung sei es ein "Herzensanliegen", die Arbeit der Bergwacht zu fördern. Mit rund 5,3 Millionen Euro unterstützt der Freistaat die Rettungsorganisation nun bei der Beschaffung von Fahrzeugen, Rettungsmitteln und Funktechnik im Doppelhaushalt 2019/2020. "Damit Bayerns Bergwacht auch in Zukunft auf dem allerneusten Stand ist", erklärte Herrmann am Rande der Jubiläumsausstellung am Samstagnachmittag.

Auch für die Übungsbedingungen der Bergwacht nimmt der Freistaat laut dem Minister Geld in die Hand. So habe man etwa den Bau des Bergwacht-Zentrums für Sicherheit und Ausbildung in Bad Tölz, in dem es unter anderem eine weltweit einzigartige Trainingsanlage für die technische Luftrettung gibt, mit insgesamt sechs Millionen Euro gefördert.

Alois Glück erhält "Grünes Kreuz"

An der Entstehung des Ausbildungszentrums war maßgeblich der ehemalige bayerische Landtagspräsident Alois Glück beteiligt. Der Ehrenvorsitzende der Bergwacht Bayern wurde heute mit dem "Grünen Kreuz" des Deutschen Alpenvereins für besondere Verdienste um die Bergrettung ausgezeichnet. Zwölf Jahre war Glück Vorsitzender der Bergwacht, anschließend Vorsitzender der Stiftung der Bergwacht, ehe er zum Ehrenvorsitzenden wurde.

Glück habe Herrmann zufolge einschneidende Veränderungen in der Vereinsstruktur der Organisation herbeigeführt. So habe er sich für eine umfassende Ausstattung der Rettungskräfte, die Hubschraubereinsätze sowie die Kommunikation mit zeitgemäßer Technik eingesetzt.

Besondere Verdienste um die Bergrettung

Als begeisterter Bergmensch setze sich Glück seit Jahren "mit Herzblut und großer innerer Überzeugung für die Bergwacht Bayern ein", so Herrmann. Dabei habe er es nie gescheut, auch dem Freistaat rechtzeitig auf die Füße zu steigen, damit dieser für die Bergwacht auch genügend Geld zur Verfügung stelle.

"Jeder, der Alois Glück kennt, weiß, wie hartnäckig er sein kann. Er kommt ganz vorsichtig und bescheiden daher, aber bevor man nicht zugesagt hat, geht er nicht wieder raus zur Türe", schmunzelte der Innenminister. Als er die Aufgabe des Vorsitzenden der Bergwacht übernommen habe, sei ihm noch nicht bewusst gewesen, was auf ihn zukommen würde, gab der Preisträger bei seiner Dankesrede zu.

Es habe in den letzten Jahren eine unglaubliche Dynamik und Weiterentwicklung bei der Organisation gegeben, so Glück. Auch habe er bei seinem Amtsantritt im Jahr 2002 nicht gewusst, welche Bereicherung dieses Engagement für sein Leben bedeuten würde. Er sei immer ein Exot in der Bergwacht geblieben - denn er habe als "einziger, keine Retter-Ausbildung".