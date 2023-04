100 Jahre Bergwacht Allgäu – Wie Bergrettung früher ablief

"Wir gehen auf Rettungs-Expedition", hieß es in den Anfängen der Bergretter noch, erzählt Bergretterin Anna Biller. Manchmal mussten die Kollegen beim Einsatz nicht nur spontan sein, sondern auch erfinderisch werden: "Man hat vom nächstbesten Bauern einen Hörnerschlitten ausgeliehen und mit dem abtransportiert."

Zum Artikel: Die größten und spektakulärsten Rettungseinsätze

Allerdings waren die Voraussetzungen, dass man in die Bergwacht geht, früher andere als heute, glaubt Heinz Hipp. Er kam, wie die anderen beiden auch, Anfang der 1960er Jahre zur Bergwacht Füssen: "Wir waren Bergsteiger. Und Bergwacht machen wir, weil wir’s können. Im Grunde sind wir von der Mentalität her Bergsteiger – und hinterher Helfer."

Deshalb seien auch die Bereitschaftszeiten mitunter zur Qual geworden. Kaum jemand hatte damals ein Festnetz-Telefon. Geschweige denn einen Funkmeldeempfänger. Also war Anwesenheit Pflicht. Die Dienstmannschaft saß am Wochenende bei schönem Wetter in einem Raum gesessen und wartete auf einen Einsatz, der oft nicht kam.

Technische Entwicklung ist Fluch und Segen zugleich

Weil Fritz Tannheimer irgendwann das Display des Funkgeräts nicht mehr ohne Brille lesen konnte, war es für ihn vor ein paar Jahren Zeit, die aktive Rettung an den Nagel zu hängen. Werden Menschen vermisst, beteiligt sich der fitte Senior aber weiter an der Suche. Die technische Entwicklung ist Segen und Fluch gleichermaßen, findet Heinz Hipp. "Bevor die hinfallen, telefonieren die schon. Da wär' es manchmal besser, sie würden mal eine Pause machen und dann schauen, ob sie weitergehen können."

Andernfalls werden natürlich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die in Not Geratenen sicher ins Tal zu holen. Das war in den aktiven Jahren von Heinz Hipp, Otto Möslang und Fritz Tannheimer so und das wird hoffentlich auch in den nächsten hundert Jahren in der Bergwacht so gehandhabt.