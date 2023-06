100 Jahre Bergwacht Allgäu: Vom Naturschutz zur Menschenrettung

Es war am 8. Juni 1923, als in Immenstadt die Bergwacht Allgäu gegründet wurde – und zwar als "Naturschutz- und Ordnungsdienst". Die Aufgabe der Ehrenamtlichen war also weniger, in Not geratene Wanderer und Bergsteiger zu retten, sondern vielmehr Berge und Natur vor dem Menschen zu schützen.

Vom Naturschutz zur Bergrettung

Müll, Vandalismus und umfangreiches Blumenpflücken sollten verhindert werden. Das hat sich über die Zeit hinweg geändert. Natürlich spielt der Naturschutz auch heute immer noch eine Rolle, aber hauptsächlich ist die Allgäuer Bergwacht mit zunehmenden Rettungseinsätzen beschäftigt.

Warum die Bergwacht mehr Einsätze hat

Waren es vor 20 Jahren noch etwa 1.800 Alarmierungen in der Region Allgäu, wurden die Rettungskräfte der Bergwacht im vergangenen Jahr zu mehr als 2.700 Einsätzen gerufen. Das liegt auch an den vielen Skigebieten im Allgäu. Die Einsatzzahlen beweisen, wie wichtig die Arbeit der Allgäuer Bergwacht ist, aber auch, wie der Druck auf die ehrenamtlichen Einsatzkräfte gestiegen ist.

Was für das Jubiläumsjahr geplant ist

In ihrem Jubiläumsjahr will die Allgäuer Bergwacht einen Blick hinter die Kulissen geben und über ihre Arbeit informieren - beispielweise mit Vorträgen, einer Bergmesse oder über den Sommer hinweg auch an Tagen der offenen Tür in den einzelnen Ortsgruppen.

Beispielweise am 15. Juli findet in Oberstdorf ein Tag der offenen Tür mit Festzelt und Livemusik statt. Bereits im April war das 100-jährige Bestehen mit einem Festabend in Fischen gewürdigt worden.

Wofür die Bergwacht Allgäu zuständig ist

Die Bergwacht Allgäu mit Sitz in Immenstadt ist der organisatorische Dachverband der 13 Allgäuer Bergrettungswachen und vier ergänzenden Bergrettungswachen. Der Zuständigkeitsbereich umfasst das Gebiet von Oberstaufen bis Füssen und von Oberstdorf bis Kempten, sowie die Bereitschaften Neu-Ulm, Kaufbeuren, Memmingen und Augsburg. Nach eigenen Angaben betreibt die Bergwacht Allgäu mehrere Sondereinsatzgruppen, unter anderem Lawinen- und Rettungshundestaffel, Canyonrettung und Höhlenrettung.