100 Jahre Arbeiterwohlfahrt

Auf großen Stellwänden sind Pionierinnen porträtiert wie Maria Juchacz, die die Arbeiterwohlfahrt (AWO) 1920 gegründet hat. In der Ausstellung kommen aber auch AWO-Mitarbeiterinnen zu Wort, die heute aktiv in der Altenpflege und in Kindergärten arbeiten.

"Frauen leisten für die Gesellschaft Großartiges, sie sind Macherinnen und Helferinnen", so Brigitte Protschka, die stellvertretende Vorsitzende des AWO-Landesverbandes Bayern. Sie betont damit vor allem auch die Arbeit vieler ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der AWO. Die Ausstellung ist als Wanderausstellung konzipiert, kann aber auch online gesehen werden unter awo-bayern.de