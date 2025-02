100 Jahre altes Storchennest in Fürth illegal zerstört

Nur noch das blanke Stahlgerippe ist von unten zu sehen: Von dem Storchennest, das fast 100 Jahre lang auf dem ehemaligen Gebäude einer Brauerei im Fürther Stadtteil Vach thronte, ist nur noch wenig übrig. Der Storch ist noch da und scheint sein Nest zu suchen, vergebens.

Das Storchennest war fast so was wie das Wahrzeichen des Ortes. Inzwischen ist der verbotene Nest-Abriss Chefsache. Der Fürther Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) kümmert sich höchst persönlich: "Seit fast hundert Jahren gehört der Storch zu Vach und die Menschen lieben ihn. Dass man auf die Idee kommt, sein Nest zu zerstören, das hätte ich mir nie ausmalen können."

OB Jung: "Nacht- und Nebelaktion"

Die Wohnungseigentümer, die in den Apartments unter dem Storchennest wohnen, hätten es in "einer Nacht- und Nebelaktion" entfernen lassen, so Jung. Begründung: Wegen einer Schieflage des Nestes habe eine steigende Gefahr für Passanten und Anwohner bestanden. Eine Genehmigung oder zumindest eine Nachfrage bei der Stadt habe es aber nicht gegeben. "Es ist eine ernste Geschichte, es geht um potenzielle Straftaten. Im Naturschutzgesetz ist das streng geregelt. Also man hat da eigenständig und rechtswidrig gehandelt", so der Oberbürgermeister.

Mit dem Fall beschäftigen sich nun Justiz und Behörden. Auch der Landesbund für Vogelschutz (LBV) betont – so hätte das nicht laufen dürfen. "Die Nester aller unserer Vogelarten stehen unter Naturschutz. Nester, die wiederverwendet werden, dürfen auch im Winterhalbjahr nicht entfernt werden – und da gehört der Storch dazu. Deswegen hätte hier eine Absprache stattfinden müssen mit den Naturschutzbehörden", erklärt Oda Wieding vom LBV.

Wiederaufbau angeordnet

Und wie geht es nun weiter? Die Stadt Fürth hat die Eigentümer aufgefordert, bis nächste Woche wieder ein Nest aufzubauen, zumindest ein Grundgerüst. Wenn das bis dahin nicht passiert sein sollte, übernimmt das die Stadt – auf Kosten der Wohnungseigentümer. Damit der Storch im Frühling hier wieder ein zu Hause hat.