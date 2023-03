100 Jahre ALE in Franken: Nach Äckern wird nun Wald neu verteilt

Die Ämter für ländliche Entwicklung ALE in Unter-, Mittel- und Oberfranken feiern am Donnerstag ihr 100-jähriges Bestehen. Zum Festakt in Iphofen im Landkreis Kitzingen kommen Ministerpräsident Markus Söder und Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber.

Das Amt für ländliche Entwicklung kennt man zunächst durch die Flurbereinigung, die in den 1950er- und 1960er-Jahren begann. Ab den 1970er- und 1980er-Jahren kam dann die Dorferneuerung dazu.

Flurbereinigung und Dorferneuerung als Großprojekte

In Geldersheim bei Schweinfurt musste das Flurbereinigungsverfahren sogar zweimal durchgeführt werden: zunächst für den Bau einer Ortsumgehung, um die B19 aus dem Dorf zu verlegen, und dann erneut für den Bau der A71, die heute westlich von Geldersheim parallel zur B19 verläuft.

Großbardorf im Landkreis Rhön Grabfeld hat sich im Zuge der Dorferneuerung in ein Energiedorf verwandelt. Bei der Neugestaltung der Dorfstraßen wurde auch gleich ein Nahwärmenetz verlegt. Heute werden 160 Häuser, die Schule, die Kirche und eine Maschinenbaufirma mit Nahwärme aus einer Biogasanlage versorgt.

Jetzt ist der Wald dran: Parzellen sollen neu verteilt werden

Die Neuordnung privater Wälder wird nun die dritte wichtige Aufgabe für das Amt für ländliche Entwicklung sein. Durch die fränkische Realteilung bei der Vererbung von Besitz sind in vielen Gemeinden Privatwälder mit Grundstücken entstanden, die teilweise nur noch einige Quadratmeter groß sind. Die Folge: Viele Waldbesitzer wissen gar nicht, wo ihre Waldgrundstücke genau liegen, oder dass sie überhaupt Wald besitzen.

Das Amt für ländliche Entwicklung muss in Körperschaften, Anteilseiger- und Erbengemeinschaften ermitteln, wem welcher Wald gehört. Die kleinteiligen Parzellen können dann neu geordnet und verteilt werden. In Üchtelhausen bei Schweinfurt ist diese Waldneuordnung Ende 2022 abgeschlossen worden. Das Verfahren hat allerdings neun Jahre gedauert.

Waldneuordnung ist auch wegen des Klimawandels wichtig

Gerade in Unterfranken mit Trockenheit und Hitze wird die Waldneuordnung im Zuge des Klimawandels zu einem drängenden Problem. Denn der notwendige Waldumbau kann nur erfolgen, wenn die Waldbesitzer wissen, wo ihnen Wald gehört. Außerdem müssen beim Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln alle Waldbesitzer zustimmen.