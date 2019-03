100-jährige Kamelie blüht in Unterfranken

Im unterfränkischen Wiesentheid können Besucher in der Gärtnerei "Fränkische Toskana" wieder die Blüte der Kameliengewächse bestaunen. Das Herzstück des Betriebs ist eine vermutlich 100 Jahre alte Kamelie, eine "Camellia japonica candlerie elegans". Das Gewächs kam 1999 aus Dresden nach Wiesentheid im Steigerwald.

Alter und Größe der Kamelie

Mittlerweile ist die Pflanze auf einen Durchmesser und eine Höhe von je drei Metern gewachsen. In Wiesentheid ist die rosa-weiß blühende Kamelie in einem eigenen Gewächshaus untergebracht. Das Alter der Kamelie wurde durch den Stammumfang ermittelt und konnte so auf etwa 100 Jahre eingegrenzt werden.