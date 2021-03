100 Feiernde: Polizei löst illegale Party am Spitzingsee auf

Bei der Polizei gingen am Sonntagnachmittag mehrere Meldungen ein, weil am Spitzingsee etliche Menschen eine Corona-Party feiern würden. Tatsächlich trafen die Beamten etwa hundert Personen an einem Verkaufsstand an - ohne Abstand, ohne Maske.

Polizei: "Viele zeigten sich wenig kooperativ"

Als die Polizei eintraf, lief ein Großteil davon. Von 35 Menschen konnten die Beamten noch die Personalien aufnehmen. Den anwesenden Personen wurden Platzverweise erteilt. Viele zeigten sich laut Polizei wenig kooperativ und leisteten nur zögerlich den Anweisungen der Beamten Folge. Ein Mann musste kurzfristig zur Identitätsfeststellung in Gewahrsam genommen werden.

Aufgeheizte Stimmung

Laut Polizei waren die Personen alkoholisiert und die Stimmung aufgeheizt. Die Polizei leiteten Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz ein.

In Stammham im Landkreis Altötting hat die Polizei ebenfalls eine illegale Party aufgelöst. Ein Gast verletzte dabei einen Polizisten. Ein Anrufer hatte der Polizei einen Hinweis gegeben, dass dort eine Party mit 20 bis 30 Leuten steigt.