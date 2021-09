100 Euro für Corona-Impfung? SPD Bamberg will Impfquote steigern

Mindestens 85 Prozent der 12- bis 59-Jährigen und 90 Prozent der Senioren ab 60 Jahren müssen vollständig geimpft sein: So lauteten jüngst Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) im Kampf gegen die ansteckendere Delta-Variante. Fakt ist aber, dass in Deutschland aktuell nur 64 Prozent der Gesamtbevölkerung eine vollständige Impfung gegen das Coronavirus haben. Bayernweit beträgt der Prozentsatz sogar nur 61,7. Deshalb bringt die SPD Bamberg nun einen neuen Vorschlag ins Spiel: Geldgutscheine als Impfprämie.

SPD Bamberg fordert Gutscheine Ungeimpfte

Die Gutscheine in Höhe von jeweils 100 Euro sollen in Form von sogenannten "City Schexs" an bislang Ungeimpfte ausgegeben werden, fordert die SPD Bamberg in einem Schreiben. "Wir sollten nicht nur den Zugang zum Impfangebot einfach halten, sondern auch über neue Impfanreize reden" wird Fraktionsvorsitzende Klaus Stieringer zitiert. Er beruft sich dabei auf mehrere Studien, nach denen sich eine Belohnung positiv auf die Impfquote auswirke.

Finanzieller Anreiz wirke sich nur bedingt auf Impfbereitschaft aus

Das Ergebnis einer Studie am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) geht davon aus, dass Prämien in Höhe von 100 Euro die Impfbereitschaft um 80 Prozent steigern würden. Bei 500 Euro Prämie wäre sogar eine Steigerung von 90 Prozent möglich, heißt es auf der Website des KIT. Sei indes ein zu geringer Betrag angeboten worden – etwa in Höhe von 20 Euro –, sei die Impfbereitschaft unter den zwischen Dezember und Februar 1.500 Befragten niedriger gewesen als ganz ohne zusätzlichen Anreiz.

Bamberg soll Testkommune werden

Auf Basis dieser Ergebnisse sieht die SPD Bamberg die Stadt als mögliche Testkommune, um die Folgen eines finanziellen Anreizes für eine Corona-Impfung zu beobachten. "Das würde allerdings eine unideologische Haltung in der Politik voraussetzen, weil wir Menschen für etwas Geld zahlen, das andere für umsonst gemacht haben", räumt Heinz Kuntke, finanzpolitische Sprecher der SPD Stadtratsfraktion, ein.